Vidéo. Des chars Abrams en route vers le Maroc

Selon Joseh Dempsey, chercheur associé à l’International Institute for Strategic Studies, un lot de 48 chars américains de type «Abrams M1A1 SA» seront livrés prochainement au Maroc. Ce dernier a partagé des images des convoies transportant ces chars sur son compte Twitter.

Fabriqués dans le «Joint Systems Manufacturing Center», situé dans l’Ohio, un État du Midwest des États-Unis, ces chars font partie d’une série de livraisons qui visent à renforcer les capacités de dissuasion terrestres des FAR.

Nothing to see here... just 48 pre-delivery #Morocco M1A1 SA Abrams tanks cruising down Main Street, La Grange, Kentucky #US (38°24′24″N 85°22′46″W) https://t.co/JeiFJC7BBf pic.twitter.com/FHPc5Y1DqX

Après la réception de 250 chars Abrams de troisième génération (M1SA) en 2016, un document de la « Defense security coopération agency » datant de l’année dernière, faisait état d’une proposition de cession par l’armée américaine au Maroc de 162 chars Abrams M1A1.

Grâce à cette dernière livraison, la division de blindée de l’armée marocaine disposera d’une capacité de feu composé de plus de 400 chars Abrams, réputés redoutables sur le terrain des opérations en raison de leur blindage, leurs canaux à longue portée, sans oublier leur supériorité technologique.

Seems another batch of M1A1 SA Abrams for #Morocco Army has been dispatched from Joint Systems Manufacturing Center, Lima, OH #US https://t.co/BkJY6zAFue 40°43'0.45"N 84° 6'28.66"Whttps://t.co/rxjVPZAbrB 39° 5'14.22"N 84°31'8.55"W pic.twitter.com/6m5i5N0TL5

— Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) 4 avril 2018