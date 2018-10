Abdelouafi Laftit s'entretient à Rabat avec son homologue saoudien

Le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, s'est entretenu, jeudi à Rabat, avec le ministre saoudien de l'Intérieur, le Prince Abdelaziz Ben Saoud Ben Nayef Ben Abdelaziz.

Les deux ministres ont examiné, à cette occasion, les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines d'intérêt commun et les développements et les défis sécuritaires que connait la région arabe, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur.

A l'issue de cette rencontre, s'est tenue une réunion élargie à laquelle ont pris part, outre les deux ministres, plusieurs responsables des ministères de l'Intérieur des deux pays frères, au cours de laquelle l'accent a été mis dur la nécessité de renforcer les mécanismes de coopération entre les deux départements à travers la conclusion d'un accord dans le domaine de la coopération sécuritaire portant sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée, le terrorisme, l'émigration clandestine et le trafic de drogues, ainsi que l'échange des données et des expertises, selon la même source.

Dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités, poursuit le communiqué, les deux parties ont convenu d'élaborer et de mettre en oeuvre des programmes d'échange d'experts, de tenir des sessions de formation conjointes et d'échanger leurs expériences.

Elles ont également mis l'accent sur la mise oeuvre de la convention de coopération en matière de protection civile signée à Riyad en 2013.

Les deux parties considèrent que cette rencontre constitue une pierre de plus dans l'édifice des relations de coopération fructueuse existant entre les deux pays, basées sur les liens de fraternité, et reflétant la solidité des relations fraternelles liant le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, et le Serviteur des deux Lieux Saints de l'Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, conclut le communiqué.