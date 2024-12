Le Cannabidiol Pharma 5, premier médicament marocain à base de cannabis thérapeutique, révélé hier par le laboratoire marocain, vient répondre à un problème de santé publique qui touche à l’épilepsie. Selon Abdelmoumen Mahly, directeur innovation et R&D, c’est un exploit réédité.

H24INFO : Quel sentiment vous animé suite à ce premier médicament à base de cannabis thérapeutique?

Abdelmoumen Mahly : Nous sommes fiers et excités à l’idée de pouvoir servir les malades, notamment ceux atteints d’épilepsie rebelle. Pour eux, les options thérapeutiques sont très limitées, à part une chirurgie neurologique qui est lourde et dont le succès n’est pas garanti. Nous sommes heureux d’offrir une alternative thérapeutique importante, crédible et efficace.

Est-ce à dire que la fabrication de ce médicament relève d’un choix stratégique en particulier ?

Absolument. Ce choix a été fait à l’échelle nationale suite à l’adoption de la loi 1321, qui régule l’usage thérapeutique du cannabis au Maroc. Depuis juillet 2021, date de publication de cette loi, nous avons travaillé au développement de ce médicament tout en respectant les normes pharmaceutiques.

Depuis combien de temps travaillez-vous sur ce projet ?

Nous avons travaillé sur ce produit pendant presque deux ans, avec le soutien des autorités, notamment l’ANRAC (Agence Nationale de Réglementation des activités relatives au Cannabis, ndlr) et le ministère de la Santé. Ils ont évalué notre dossier et contrôlé notre produit de manière approfondie, en portant une attention particulière à ses caractéristiques, car il répond à un besoin thérapeutique non couvert.

Combien de personnes ont été mobilisées sur ce projet ?

Plusieurs équipes ont été impliquées, y compris celles de la R&D, des affaires réglementaires, et celles chargées de la culture du cannabis. En tout, ce sont des dizaines de personnes qui ont travaillé sur ce projet.

Combien de patients sont directement ciblés par cette initiative ?

Selon les études épidémiologiques, il y a environ 400 000 personnes épileptiques au Maroc, dont environ 25 % souffrent d’épilepsie rebelle. Ce qui nous donne une population d’environ 100.000 patients. Bien que cela ne signifie pas que tous ces patients utiliseront notre traitement, une part importante d’entre eux pourra en bénéficier.

Quid de sa commercialisation et de son remboursement ?

Nous travaillons à ce que le Cannabidiol soit remboursé partout où l’on le vendra. Nous avons initié parallèlement les démarches nécessaires pour obtenir un remboursement au Maroc, et nous espérons que la Haute Autorité de Santé se prononcera positivement sur notre dossier. Quant à sa commercialisation, nous attendons que le ministère de la Santé fixe le prix pour débuter la production à grande échelle et ainsi commercialiser le produit.

Vous avez affirmé que ce médicament est une version générique. Viendra-t-il remplacer un médicament d’origine ?

En fait, le produit princeps n’est pas enregistré au Maroc. Les laboratoires qui produisent ce type de produit se concentrent généralement sur les marchés européens et américains. Nous avons donc pris les devants, car aucun produit équivalent n’existe encore au Maroc. C’est une véritable première dans notre arsenal thérapeutique, grâce à Pharma 5.

Peut-ont alors parler d’un exploit ?

Exactement. On avait déjà fait le coup avec le médicament pour l’hépatite C (le SSB 400), dont le princeps coûtait plus de 40.000 euros à l’étranger. Grâce à nos travaux de recherches et de développement, nous sommes parvenus à proposer un prix très compétitif. Depuis 2011, nous avons contribué à traiter pratiquement tous les cas d’hépatite C au Maroc. Aujourd’hui, nous rééditons l’exploit avec ce nouveau produit à base de cannabis, qui contient uniquement du CBD (cannabidiol, ndlr), sans effets psychotropes.

Y a-t-il d’autres projets en cours ?

Bien sûr, nous avons d’autres projets en laboratoire, mais qui sont pour l’heure couvert par le secret professionnel.