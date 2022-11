La police de Tanger enquête sur le meurtre d’Anouar, un jeune étudiant retrouvé dans son appartement situé dans le quartier Mesnana. Quatre de ses camarades ont été convoqués.

Le procureur du roi près la cour d’appel de Tanger a ordonné samedi l’ouverture d’une enquête pour mettre la lumière sur le meurtre sordide d’un étudiant universitaire de 19 ans, dont le corps a été retrouvé samedi sans vie, dans l’appartement qu’il occupait dans une résidence du quartier Mesnana, au centre-ville.

L’enquête a été confiée aux éléments de la police judiciaire de Tanger. Selon une source policière citée par le quotidien Assabah, dans son édition de ce lundi 7 novembre, la police a commencé les investigations dès son arrivée sur le lieu du crime.

La victime, un étudiant de la Faculté des sciences et techniques de Tanger, a été retrouvée gisant dans son sang. Son corps comportait des traces de blessures profondes à l’arme blanche, au niveau de son cou.

Selon la même source, les éléments de la police judiciaire et ceux de la scientifique ont collecté plusieurs indices dans l’appartement ainsi que dans les environs. Ces éléments devront permettre d’en savoir plus sur les circonstances dans lequel le meurtre a été commis.

Quatre de ses camarades ont été convoqués par la police pour les besoins de l’enquete, après que leur présence avec la victime le soir du meurtre ait été confirmée.

#JuticepourAnouar

Sur les réseaux sociaux, une campagne réclame l’arrestation de ou des auteurs du meurtre. Plusieurs posts avec les hastags #JusticeForAnouar ou encore #NoussommestousAnaour ont été publiés ce weekend.

حسبي الله ونعم الوكيل هاد العايل من العرائش طالب جامعي بكلية العلوم بطنجة عندو 20 سنة ساكن في شقة بحي مسنانة اليوم فالصباح جات الام ديالو من العرائش باش تطلل عليه جبراتو ميت مد/بوح بطريقة بشعة الله يحسن لعوان الام ديالو تصدمت 💔وكتبكي وتقول #المرضي #كلنا_انور #justiceforanouar pic.twitter.com/vlqWB58iKI — سهيلة عماري🇲🇦 (@souhailaamari) November 6, 2022

L’heure du décès de la victime est encore inconnue. C’est sa maman, qui habite la ville de Larache, située à près de 90 kilomètres au sud de Tanger, qui a donné l’alerte. Son fils ne lui ayant pas donné de ses nouvelles pendant deux jours, elle a alors demandé à un de ses amis proches de le partir à sa recherche. Une fois devant l’appartement, ce dernier a trouvé la porte ouverte et les lumières allumées. Lorsqu’il y entre, il découvre le corps du jeune homme au sol au milieu d’une flaque de sang.

La victime était connue sur les réseaux sociaux, esurtout sur TikTok. Selon Al3omk, les premières investigations ont révélé que le contenu de son téléphone avait été complètement effacé, tout comme celui de ses comptes sur les réseaux sociaux.

Dans un message publié dans la matinée, la faculté où la victime étudiant indique que « c’est avec beaucoup de tristesse et de chagrin », que ses responsables ont appris la nouvelle de son décès.

Et d’ajouter: « En cette douloureuse occasion, le doyen de la faculté présente, en son nom et au nom de ses cadres pédagogiques et administratifs, ses condoléances les plus sincères à tous les membres de la famille du défunt, petits et grands (…). Nous somme à Dieu et à lui nous revenons ».