Les policiers ont dû tirer avec leur arme de service pour neutraliser un homme qui les menaçait en brandissant une arme blanche.

Les éléments de police du district provincial de sûreté de Sidi Bennour ont été contraints, jeudi, d’user de leurs armes de service de manière préventive pour neutraliser le danger émanant d’un individu âgé de 27 ans qui se trouvait dans un état anormal et qui menaçait la sécurité des citoyens et des éléments de la sûreté à l’aide de l’arme blanche et de jets de pierres.

Selon les premiers éléments de l’enquête, un policier de la circulation a été contraint de tirer une balle de sommation pour neutraliser le danger émanant du suspect, un repris de justice dans des affaires de terrorisme et d’extrémisme, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La même source précise que le mis en cause marchait sur la voie publique en menaçant les passants à l’aide de l’arme blanche et d’un récipient en plastique chargé de pierres, ajoutant qu’il a aussi refusé d’obtempérer et causé une blessure superficielle à l’un des policiers, ce qui a contraint un autre policier relevant de la brigade de secours à tirer deux balles de sommation avant d’atteindre le prévenu au niveau de ses membres inférieurs.

Le recours aux armes de service a permis de neutraliser les menaces sérieuses et imminentes du suspect qui se trouvait dans un état anormal et de forte impulsivité en tenant des propos incompréhensibles. Il a aussi permis de saisir les armes blanches utilisées dans l’agression.

Les premiers soins ont été fournis au policier blessé, alors que le mis en cause a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital local pour recevoir les soins nécessaires, dans l’attente que son état de santé se stabilise pour le soumettre aux procédures de l’enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.