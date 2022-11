Sous le signe de la tolérance et du vivre-ensemble, la communauté juive de Los Angeles a célébré, mercredi, « la Semaine du Maroc ». Cette manifestation, une tradition établie en 2019 en vertu d’une Proclamation du Conseil de la ville, a été organisée à l’initiative de la Congrégation sépharade « Em Habanim », qui regroupe les juifs marocains de la métropole californienne.

Durant la cérémonie de cette année, organisée dans les locaux de la « Em Habanim Sephardic Congregation », deux personnalités marocaines ont été honorées : Jack Rimokh, entrepreneur et philanthrope originaire de Fès, et le professeur Aomar Boum, originaire de Tata, anthropologue reconnu et directeur de la chaire Maurice Amado d’études sépharades à l’université de Californie à Los Angeles (UCLA).

Plusieurs intervenants se sont succédé pour saluer le professeur Boum, rappeler son itinéraire académique et ses vertus humaines, et lui remettre des distinctions.

Ont ainsi pris la parole le Rabbin Rabbi Joshua Bittan, qui a mis en exergue l’importance de la reconnaissance, le président du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), Driss El Yazami, le membre du Conseil des administrateurs d’Em Habanim, Richard Elgrichi, outre un message de M. Serge Berdugo au nom de la communauté juive du Maroc, indique un communiqué des organisateurs.

Durant la même cérémonie, et à l’occasion du 80ème anniversaire du débarquement américain au Maroc, le président de la synagogue, Sidney Chriqui, a présenté une plaque commémorative à Mme Helen Patton, petite fille du Général George S. Patton qui a dirigé, sous le commandement du président Dwight D. Eisenhower, « l’opération Torche » en novembre 1942. Cette plaque sera installée et inaugurée dimanche 20 novembre au musée du Général Patton à Chiriaco Summit en Californie.

Par ailleurs, une soirée culturelle a été organisée récemment, durant laquelle le président du Centre de la culture judéo-marocaine de Bruxelles, Paul Dahan, a animé une conférence sur le thème « Préserver l’histoire des juifs marocains à travers les collections et les archives ».

En 2019, la ville de Los Angeles a proclamé le 19 novembre « Journée du Maroc » dans cette grande métropole du sud de la Californie, à l’occasion d’un évènement qui a honoré la Dynastie Alaouite en tant que « Dynastie de Tolérance », organisé par la congrégation « Em Habanim », et présidé par SAR la Princesse Lalla Hasnaa.

Dans leur proclamation, l’Assemblée de l’État de Californie et le Sénat déclarent que « Sa Majesté le Roi Mohammed VI donne l’exemple en montrant comment l’éducation peut servir à promouvoir la tolérance entre les différentes communautés religieuses et à trouver des solutions pacifiques à certains des problèmes les plus urgents de la région ».

La proclamation rappelle également que la Dynastie Alaouite, sous Mohammed V, Hassan II et le roi Mohammed VI, a « démontré l’engagement du Maroc à être une voix de la paix en Afrique du Nord et dans le monde arabe ».