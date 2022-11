À Charm el-Cheikh, où se tient actuellement la COP 27, le président algérien et son ministre des Affaires étrangères ont eu droit à du thé marocain, servi par le célèbre traiteur Rahal.

Abdelmadjid Tebboune et Ramtane Lamamra ont été servis à la COP 27 par un traiteur marocain. Il s’agit de Rahal, célèbre maitre traiteur marocain, spécialiste des grands événements.

Dans une story publiée par la députée et présidente de la jeunesse du Parti authenticité et modernité (PAM) Najwa Koukouss, on peut voir le président algérien avec un verre de thé marocain à la main. « Tebboune à la COP 27, en train de boire du thé marocain, servi à la marocaine et par des Marocains. Bravo Traiteur Rahal », a-t-elle commenté.

Selon Goud.ma, le traiteur marocain a été contacté à peine 15 jours avant le début des travaux de la COP 27. Près de 300 employés de la firme, dont les serveurs et les cuisiniers, ont fait le déplacement.

Aussi, selon la même source, le traiteur a été contacté après qu’il ait fait sensation lors de la COP 22, organisée en 2016 à Marrakech.

La conférence mondiale de l’ONU sur le climat s’est ouverte dimanche à Charm el-Cheikh, en Egypte, pour tenter de donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts, pour lesquels les pays du Sud réclament des dédommagements financiers. Un sujet épineux qui sera officiellement au menu des discussions, souligne l’AFP.

C’est Moulay Rachid qui représente le roi Mohammed VI aux travaux du segment des chefs d’Etat et de gouvernement de la COP 27, qui se poursuivent jusqu’au 18 novembre.

110 dirigeants et chefs d’Etats et de gouvernement doivent faire des déclarations nationales sur le traitement des questions liées au changement climatique et les plans de leur pays pour revoir à la hausse leurs engagements de réduction des émissions.