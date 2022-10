La circulation des charrettes à traction animale sont désormais interdites dans la ville de Casablanca.

L’annonce a été faite par Nabila Rmili, présidente du Conseil communal de Casablanca. « On n’accepte plus de voir des charrettes tirées par des animaux en circulation à Casablanca, pourtant qualifiée de ville intelligente », a-t-elle tweeté dans la soirée de mercredi.

« Les membres du Conseil communal de Casablanca ont décidé de mettre fin à l’itinérance des charrettes à traction animale dans le périmètre urbain. Nous n’acceptons plus la vue de charrettes à traction animale dans les rues de Casablanca, qui doit se qualifier pour devenir une ville intelligente », a expliqué Nabila Rmili dans un autre tweet publié dans la matinée de ce jeudi.

🛑 قرر أعضاء مجلس مدينة الدار البيضاء وضع حد لجولان العربات التي تجرها الحيوانات بالمجال الحضري. لم نعد نقبل رؤية عربات تجرها حيوانات في شوارع الدار البيضاء، التي يجب أن تكون مؤهلة لتصبح مدينة ذكية. — Nabila Rmili (@nabila_rmili) October 6, 2022

Selon elle, cette décision « facilitera le quotidien des Casablancaises et Casablancais ».

Si cette mesure a réjoui les internautes, plusieurs ont demandé à la présidente du Conseil communal de trouver des alternatives aux personnes qui travaillaient jusqu’ici avec ces charrettes. « C’est le voeu de tout le monde, y compris ceux qui ont en besoin pour survivre. Mais, ça ne se décrète pas Mme la Maire. Il faudrait proposer des solutions viables pour sortir ces gens de la précarité et de l’informel, avant de penser à les interdire », a commenté un autre internaute.

D’autres craignent de voir ces charrettes remplacées par des triporteurs. « Faute d’alternatives de développement réelles, elles seront certainement remplacées par des triporteurs bien pires, plus dangereux et certainement pas plus intelligents », a réagi un internaute.