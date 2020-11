A Casablanca, des pharmaciens n’ont reçu qu’une seule dose de vaccin anti-grippe

« La quantité demandée n’est pas suffisante pour tous les pharmaciens. Les grossistes n’en ont eux-mêmes pas reçu assez. Aujourd’hui, la majorité des pharmaciens casablancais en ont reçu cinq mais ça va augmenter par la suite », explique Abdelali Bensalah, président du Syndicat pharmaceutique du quartier Hay Moulay Rachid, qui réfute l’hypothèse d’un favoritisme des grossistes envers certains pharmaciens.

« La distribution des doses dépend de la quantité reçue par les grossistes. Il y en a qui en reçoivent 6.000, d’autres 3.000… Il y a des pharmacies qui travaillent avec quatre ou cinq grossistes donc forcément elles en reçoivent plus », souligne-t-il.

« Le ministère veut y aller doucement »

D’autre part, le responsable syndical attire l’attention sur la nouveauté du vaccin antigrippal de cette année, une version quadrivalente soit à quatre souches de virus grippaux au lieu de deux les années précédentes. « On ne sait pas comment les gens vont réagir à ce vaccin donc le ministère veut y aller doucement et ne pas vacciner trop de monde d’un coup. C’est également pour cela qu’ils ont imposé l’ordonnance, pour maintenir une traçabilité », éclaire Abdelali Bensalah.

Et d’ajouter: « Avec la pandémie du covid-19, la demande du vaccin antigrippal a fortement augmenté. Les gens ont peur et pensent qu’ils seront protégés également contre le coronavirus en se vaccinant contre la grippe, mais il faut cibler les personnes âgées de plus de 65 ans et atteintes de maladies chroniques ».

Pour rappel, le ministère de la Santé a lancé lundi la campagne nationale de prévention contre la grippe avec comme slogan «Certains sont plus fragiles face à la grippe: Vaccinons-nous, Protégeons-nous et nos proches!», qui se poursuivra selon l’évolution de la situation épidémiologique.