Une guerre perdue d’avance contre la corruption?, la TIC sur l’électroménager amendée de nouveau chez les conseillers, réforme du secteur public marocain: le prêt de la Banque mondiale monte à 450 millions de dollars, province de Nouaceur: Inauguration d’un abattoir avicole pédagogique, le Maroc demeure engagé à œuvrer avec la Chine, la vaccination et les mesures préventives, scientifiquement efficaces contre toutes les souches, Sida: 420 décès en 2020, L’UE et le Maroc, des partenaires exemplaires qui entretiennent des relations privilégiées, le développement de la politique pénale au coeur des priorités du ministère de la Justice…, voici les principaux titres de la presse nationale ce jeudi 2 décembre 2021 :

L’Economiste

Une guerre perdue d’avance contre la corruption?

« Les résultats sont insatisfaisants malgré 20 ans de lutte contre la corruption via les efforts consentis par l’Etat. Le Maroc continue de souffrir de l’ampleur de ce phénomène », regrette Mohammed Bachir Rachdi, le président de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. C’est l’un des constats phares de son bilan 2020, chiffres à l’appui: « Sur une aussi longue durée, le Maroc a quasi stagné dans le classement de l’indice international de la perception de la corruption. Il n’a gagné que 3 points sur 100 ». « Il y a eu des programmes qui n’ont pas adhéré à cette approche dans la mesure où ils étaient des stratégies sectorielles », précise-t-il dans un entretien au journal.

Aujourd’hui le Maroc

La TIC sur l’électroménager amendée de nouveau chez les conseillers

Les conseillers parlementaires viennent en effet d’introduire une série d’amendements au projet de loi de Finances (PLF 2022). Dans les détails, la majorité à la Chambre des conseillers a réussi à amender la TIC (Taxe intérieure de consommation). Le changement accepté par le gouvernement permet ainsi l’exonération des téléviseurs de 32 pouces et moins de ladite taxe. Ce n’est pas tout. La même exonération s’appliquera également aux téléphones d’entrée de gamme dits basiques. Selon les responsables, cet amendement est destiné à protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

CAM: un PNB en hausse de 12% à fin septembre

Le Produit Net Bancaire (PNB) du groupe Crédit Agricole du Maroc (CAM) s’est établi à 3,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2021, en hausse de 12% par rapport à la même période de l’exercice précédent. La performance enregistrée est liée à une augmentation de la marge d’intérêts et de la marge sur commissions, explique le groupe dans un communiqué financier. Le PNB social s’est affiché, quant à lui, à 3,04 MMDH (+9%) contre 2,8 MMDH à fin septembre 2020, sous l’effet de la bonne tenue de la marge d’intérêts et de la marge sur commissions, précise la même source.

Le Matin

Réforme du secteur public marocain: le prêt de la Banque mondiale monte à 450 millions de dollars

Le nouveau gouvernement a réactivé les négociations avec la Banque mondiale sur les différents prêts envisagés pour le Maroc dans le cadre de leur partenariat stratégique 2019-2024. Selon nos informations, le gouvernement Akhannouch et la Banque mondiale ont convenu d’augmenter le financement en faveur du programme « Performance du secteur public marocain » à déployer sur les cinq prochaines années (2022-2026). Le prêt sera ainsi porté à 450 millions de dollars, contre 300 millions négociés avec l’ancien gouvernement. Le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale doit l’approuver vers la mi-décembre.

Province de Nouaceur: Inauguration d’un abattoir avicole pédagogique

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a procédé, mercredi à Ain Jemaa, dans la province de Nouaceur, à l’inauguration d’un abattoir avicole pédagogique. Cet abattoir permet la réalisation des différentes étapes du processus d’abattage, de découpe et de transformation de la viande des volailles, outre le conditionnement. Disposant d’une capacité de traitement de 250 à 500 poulets et 150 à 250 dindes/heure, cet abattoir destiné à l’abattage des volailles constitue un modèle d’abattoir avicole, une plateforme de démonstration et d’application pour les formations, dans le souci d’élargir le maillage du territoire national par des abattoirs agréés.

Al Bayane

Le Maroc demeure engagé à œuvrer avec la Chine et pour l’Afrique en faveur d’une coopération « pragmatique et solidaire »

Le Maroc est engagé à œuvrer avec la Chine et pour l’Afrique, en faveur d’une coopération « pragmatique et solidaire », a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, Nasser Bourita. Cette coopération « se dédie au bénéfice de notre Continent et traite chaque partenaire en égal, tout en se situant à l’optimum des intérêts de chacun », a indiqué Bourita dans une allocution lue en son nom par l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Taleb Barrada, lors de la 8ème conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) tenue à Diamniadio, près de Dakar. Bourita a également souligné qu’au-delà de la pandémie de la Covid-19, le Royaume s’est toujours employé à être un catalyseur du développement et un pourvoyeur de paix et de sécurité en Afrique.

Libération

La vaccination et les mesures préventives, scientifiquement efficaces contre toutes les souches

La vaccination et les mesures préventives sont, malgré leur simplicité, scientifiquement efficaces pour lutter contre toutes les souches du virus, a indiqué, mardi, le directeur du laboratoire de biotechnologie de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et membre du Comité national scientifique et technique du Covid-19, Pr. Azeddine Ibrahimi. En dépit de la situation épidémiologique générale avec l’apparition du nouveau variant Omicron, il est nécessaire de poursuivre une bonne communication avec les citoyens et d’expliquer tout ce qui est relatif au nouveau variant, compte tenu de l’importance de la communication pour faire face aux fausses informations et lever la confusion chez certains, a-t-il estimé dans une déclaration à M24, exprimant l’espoir d’un retour à la vie normale bientôt, malgré la gravité des souches qui apparaissent de temps à autres.

Bayane Al Yaoum

Sida: 420 décès en 2020

Le ministère de la Santé a indiqué que près de 22.000 personnes vivaient avec le VIH au Maroc (adultes et enfants) à fin 2020, année au cours de laquelle ont été enregistrés 730 nouvelles contaminations et 420 décès du SIDA, d’après des statistiques fournies par le ministère de tutelle, qui a organisé cet événement en collaboration avec l’ONUSIDA et les partenaires nationaux. Lors d’une rencontre tenue à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise), sous le thème « Mettre fin aux inégalités. Mettre fin au SIDA. Mettre fin aux pandémies », le secrétaire général du ministère de la Santé et de la protection sociale, Abdelkrim Meziane Bellefquih a relevé qu’à la lumière de la pandémie de Covid-19, des mesures exceptionnelles ont été mises en place pour garantir la continuité des programmes de prévention et de traitement du VIH, tout en réduisant l’impact psychologique, économique et social de la crise sanitaire.

Rissalat Al Oumma

L’UE et le Maroc, des partenaires exemplaires qui entretiennent des relations privilégiées (ancien Commissaire européen)

L’Union Européenne (UE) et le Maroc sont des partenaires exemplaires qui entretiennent des relations « très fluides », d’autant plus que le Royaume représente une passerelle par excellence entre l’Europe et l’Afrique, a affirmé, lundi à Marrakech, Phil Hogan, ancien Commissaire européen à l’agriculture et au développement rural. « Les premiers accords commerciaux que nous avons signés en Afrique étaient avec le Maroc », a ajouté Hogan dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP et ce, en marge de la 4ème édition de l’EU-Africa European Business Summit, un rendez-vous annuel dédié à la promotion et à la facilitation du commerce et des investissements entre les deux Continents. « Généralement, nous entretenons des relations très fluides avec le Maroc », a-t-il indiqué, mettant en exergue l’importance de renforcer davantage le partenariat Maroc-UE dans divers domaines, notamment l’agriculture.

Al Massae