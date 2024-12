Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, s'exprimant devant la Commission de l’éducation, la culture et la communication, le 31 octobre 2024 à la Chambre des représentants. © DR

Le taux d’acceptation des demandes de bourses d’études universitaires en 2024 a atteint 93%, a indiqué, lundi, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui.

Dans sa réponse à une question orale du Groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, sur la « généralisation des bourses universitaires », à la Chambre des représentants, El Midaoui a fait savoir que le ministère œuvrera avec les universités pour trouver des sources de financement additionnelles aux bourses universitaires, tout en impliquant différents intervenants notamment les conseils élus et le secteur privé.

En outre, le ministre a insisté sur la nécessité de doubler d’efforts pour atteindre un taux d’acceptation de 100%, notant que le recours au « Registre Social Unifié » (RSU) reste un critère fondamental pour déterminer les bénéficiaires.

Interpellé par ailleurs par le Groupe Haraki sur « le soutien et le développement des services sociaux en faveur des étudiants », M. Midaoui a indiqué que l’année 2024 a été marquée par l’ouverture de nouvelles cités universitaires et l’élargissement de celles existantes à Kénitra, Taza et Nador, outre l’achèvement des projets en cours à Mohammedia et El Hoceima.

Et d’ajouter que les villes de Beni Mellal, Taroudant, Larache, Oujda et Safi sont également concernées par la construction ou la programmation de nouvelles cités universitaires, parallèlement au renforcement de l’offre de logement universitaire à travers l’encouragement de la création de cités universitaires privées. Ces dernières ont ainsi fait l’objet de la signature de 8 conventions de partenariat, a-t-il précisé.

S’agissant de la restauration universitaire, le ministre a affirmé que toutes les cités universitaires disposent de restaurants, avec des mesures pour veiller à la qualité des services offerts, ajoutant que les universités sont aussi dotées de 28 centres de santé universitaires.