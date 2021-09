Le Maroc a réceptionné aujourd’hui, mercredi 1er septembre, 650.400 doses du vaccin AstraZeneca dans le cadre du programme international Covax.

Le programme mondial Covax, codirigé par l’OMS, et pour une distribution équitable des vaccins, a livré aujourd’hui, mercredi 1er septembre, un lot de 650.400 doses du vaccin AstraZeneca.

«Conformément à la stratégie nationale d’achat et de distribution des vaccins anti covid-19, nous nous félicitons de la réception de ce nouveau lot de vaccins obtenus dans le cadre de l’initiative Covax. Ce nouveau lot est essentiel au maintien et à la poursuite de notre programme de vaccination, et il nous permettra de revenir à une vie normale le plus rapidement possible», a fait savoir le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb dans un communiqué.

De son côté, Rami Scandar, président national d’AstraZeneca pour la région Proche-Orient et Maghreb, a déclaré: «La livraison de doses supplémentaires du vaccin anticovid-19 d’AstraZeneca au royaume du Maroc est une nouvelle très positive pour la population locale, et consolide davantage nos efforts de lutte contre la pandémie. Le Maroc a été l’un des tous premiers pays à recevoir ce vaccin au niveau régional et nous sommes heureux de démontrer une nouvelle fois notre engagement envers sa population locale à travers cette livraison.»

Dans le cadre de l’initiative Covax, le Maroc a pour l’heure reçu 1.910.400 doses , soit 1.608.000 d’AstraZeneca et 302.400 de Johnson&Johnson.