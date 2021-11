Le roi Mohammed VI a prononcé samedi un discours à l’occasion du quarante-sixième anniversaire de la Marche verte. Retour, en six points, sur cette allocution durant laquelle le souverain s’est attelé à dresser le bilan des réalisations du royaume en matière de consolidation de sa souveraineté sur ses provinces du sud lors des douze derniers mois.

Victoire de Guerguerat

Presqu’une année après l’opération menée par les FAR pour libérer le point de passage de Guerguerat, le roi n’a pas manqué de féliciter à nouveau l’armée marocaine pour sa victoire contre les milices du Polisario. « Il nous faut saluer Nos Forces Armées Royales qui, le 13 novembre 2020, ont restauré la libre circulation des personnes et des marchandises au point de passage Guerguerat, reliant les deux pays frères, le Maroc et la Mauritanie », s’est-il réjouit, avant d’ajouter: « Cette action pacifique ferme a mis un terme aux provocations et aux agressions dont le Maroc avait déjà signalé à la communauté internationale la gravité pour la sécurité et pour la stabilité de la région ».

Reconnaissance américaine

Le 10 décembre 2021, le Maroc a obtenu une victoire diplomatique majeure suite à la reconnaissance, par les Etats-Unis, de sa souveraineté sur son Sahara. Le roi Mohammed VI l’a rappelé dans son allocution.

« La décision souveraine des Etats-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara constitue un sujet de fierté pour Nous. Elle est le corollaire naturel de l’appui constant des administrations américaines antérieures et l’illustration de leur apport constructif au processus de règlement de la question du Sahara. Cette orientation affermit le caractère irréversible du processus politique en marche : il est voué à mettre en place une solution définitive fondée sur l’Initiative d’autonomie, sous souveraineté marocaine », a-t-il rappelé.

Consulats au Sahara

Parallèlement à la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud, la diplomatie marocaine a également réussi à convaincre des dizaines de pays à ouvrir des représentations diplomatiques à Laâyoune et Dakhla.

« La décision de plus de vingt-quatre pays d’ouvrir un consulat à Laâyoune ou à Dakhla confirme le large soutien dont bénéficie la position marocaine, surtout au sein de l’environnement arabo-africain de notre pays. C’est assurément la meilleure réponse juridique et diplomatique à ceux qui prétendent que la reconnaissance de la Marocanité du Sahara n’a pas de visibilité franche et concrète sur le terrain », a rappelé à ce sujet le souverain.

Oui au processus politique

Alors que les milices du Polisario ont unilatéralement décidé de rompre le cessez-le-feu signé sous l’égide de l’ONU en 1991, le Maroc quant à lui s’oppose à tout velléité guerrière.

« Nous réitérons également notre engagement en faveur de la recherche d’une solution pacifique, pour le maintien du cessez-le-feu et de la poursuite de la coordination et de la coopération avec la Minurso, dans la stricte limite des attributions qui lui sont assignées », a indiqué le roi.

Le souverain a également assuré au Secrétaire générale de l’ONU sa disposition à poursuivre le processus politique.

« A cet égard, Nous renouvelons à Son Excellence le Secrétaire général des Nations unies, Monsieur António Guterres et à son envoyé personnel, notre soutien total pour les efforts qu’il déploie afin que soit relancé le processus politique dans les plus prompts délais », a-t-il déclaré.

Un processus qui devra aboutir sur une solution conforme à la souveraineté marocaine sur le Sahara.

« A ce propos, Nous insistons sur la nécessité de se conformer aux paramètres définis par les résolutions successives du Conseil de sécurité depuis 2007 et qui ont été consacrés dans les rencontres tenues à Genève, sous l’égide des Nations Unies », a insisté le souverain.

Pas d’échanges économiques qui excluent le Sahara

Sur le volet économique, le roi a sifflé la fin de la partie avec certains pays qui nourrissent une position ambigüe au sujet de notre intégrité territoriale.

« Nous tenons à exprimer Notre considération aux pays et aux groupements qui sont liés au Maroc par des conventions et des partenariats et pour qui nos provinces du Sud constituent une partie intégrante du territoire national. En revanche, à ceux qui affichent des positions floues ou ambivalentes, Nous déclarons que le Maroc n’engagera avec eux aucune démarche d’ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain », a mis en garde le roi Mohammed VI ».

Les élus du Sahara, représentants légitimes des Sahraouis

Le roi Mohammed VI s’est également exprimé au sujet de la représentativité des habitants de nos provinces du sud. Pour lui, les élus démocratiques de ce territoire sont ceux qui ont été choisis par le peuple lors du scrutin du 8 septembre dernier.

« Nous considérons que les conseils élus démocratiquement, librement et de manière responsable dans les provinces et régions du Sahara sont les véritables représentants légitimes de la population locale. Notre souhait est que ces conseils soient une force motrice pour mettre en œuvre la régionalisation avancée, compte tenu de sa vocation à offrir de réelles perspectives de développement et à favoriser une véritable participation politique », a-t-il déclaré.