5e édition de l’African Digital Summit les 2 et 3 mars prochains à Casablanca

Après avoir fédéré avec succès plus de 1700 participants issus de 30 pays, 46 speakers de haut-niveau, l’African Digital Summit revient les 2 et 3 mars prochains à Casablanca pour une 5e édition plus ambitieuse et sous un format hybride encore plus innovant.

Aujourd’hui, l’African Digital Summit s’impose comme la grande rencontre annuelle des annonceurs, des marketeurs, des professionnels du digital, des agences de communication et des médias pour trouver de l’inspiration, se nourrir des dernières tendances, repenser leur stratégie et préparer le futur.

Fort de son succès et de l’expérience acquise durant les quatre éditions précédentes, l’African Digital Summit revient pour une cinquième édition les 2 et 3 mars prochains au Hyatt Regency à Casablanca.

Pour que cette rencontre soit la plus riche, la plus impactante, l’ADS a évolué au fil des éditions pour adopter un format dynamique alliant networking, apprentissage et partage d’expérience. L’ADS, c’est deux jours pour s’inspirer, accéder à un contenu de qualité et créer des connections porteuses de sens.

En effet, l’African Digital Summit, c’est avant tout une expérience humaine et mémorable de networking, un lieu de rencontres où tout l’écosystème marocain et africain du digital se retrouve dans la vraie vie pour échanger, créer des liens, saisir des opportunités, pour apprendre et pour grandir.

Au programme, des intervenants pointus dirigeant de grands groupes (Coca-Cola, Centrale Danone, Jumia, Avito…) vont discuter sur des sujets d’actualité comme l’avenir du marketing, le e-commerce, les tendances numériques en Afrique, etc.

L’ADS est un événement organisé par le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM), créé en 1984 et aujourd’hui unique représentant des annonceurs du Maroc.