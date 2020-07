5 conseils pour se prémunir contre la grosse chaleur

H24info a fait appel au Dr Taieb Hamdi, médecin, chercheur en politiques et systèmes de santé et Président du Syndicat national des médecins généralistes, pour détailler les comportements à adopter en cas de grosse chaleur.

Boire beaucoup d’eau mais pas que…

« Il faut boire beaucoup d’eau car cela fait baisser le sodium dans le corps. De l’eau mais pas seulement, buvez également des soupes, jus… »

Manger de façon fractionnée

« Il est préférable de manger de façon fractionnée par exemple quatre ou cinq fois par jour, afin d’apporter régulièrement des sels minéraux à l’organisme ».

Se mouiller le corps régulièrement

« Ce conseil est très important surtout pour les bébés, ou les personnes âgées qui ne transpirent plus ou ne ressentent plus la chaleur. La température dans leur corps augmentent de façon progressive parfois considérable et elles n’ont aucun moyen de faire baisser la température à part se mouiller le corps et de laisser le corps mouillé sans se sécher. Environ chaque 2h, il faut se vaporiser de l’eau sur le corps. Il faut surtout attendre que le corps sèche par lui même. Se mouiller le corps, c’est le seul moyen généralement pour sauver des vies, c’est très important ».

Aérer la maison

« Pour les personnes âgées, un climatiseur est idéal ou un ventilateur mais il faut faire attention actuellement avec la circulation dans l’air du covid-19. Une personne seule dans une chambre peut utiliser un climatiseur à recyclage d’air mais c’est non recommandé s’il y a plusieurs personnes. Dans ce cas, il faut un climatiseur à renouvellement d’air avec filtre efficace anti-microbe. Un climatiseur à recyclage d’air doit être réservé à une seule personne seule dans sa chambre, surtout si la personne est à risque ou suspecte. Il faut également ouvrir les fenêtres le soir, quand il fait frais et non pendant la journée car la chaleur va pénétrer dans la maison. Mais en cette période de covid-19, c’est très important d’ouvrir les fenêtres et de bien aérer, même au prix de perdre un peu de fraîcheur. »

Eviter de sortir aux heures les plus chaudes

« En général, il faut éviter de sortir aux heures les plus chaudes de la journée. En cas de canicule, une personne âgée doit éviter de sortir entre 11h et 21h. »