Les relations Maroc-UE, projets de voitures électriques à Zenata, le Maroc veut créer son vaccin anti-covid… voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

Le Matin

Le partenariat entre le Maroc et l’UE est crucial

Le partenariat entre le Maroc et l’Union européenne, riche et multidimensionnel et fondé sur des relations anciennes et profondes, a souligné le directeur général du Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD) basé à Vienne, Michael Spindelegger. Ce partenariat est important et crucial pour parvenir à une situation migratoire équilibrée en Afrique du Nord et en Méditerranée, a affirmé cet ancien ministre autrichien des Affaires européennes et internationales dans une lettre adressée à l’ambassadeur du Maroc à Vienne, Azzeddine Farhane. Spindelegger a relevé que « le Maroc est un partenaire de longue date et vital pour l’ICMPD », se félicitant de la coopération avec le Royaume « dans les projets et le dialogue sur la migration ».

L’Economiste

Projet de véhicules électriques à Eco-cité Zenata.

La société d’aménagement Zenata – et Lydec ont signé récemment un partenariat. La convention porte sur le développement des infrastructures intelligentes de recharge des véhicules électriques. Ce projet pilote relève du programme Open Innovation Smart Z. Il intervient suite à un appel à candidature de la société d’aménagement Zenata avec le gestionnaire des Technopark (MITC) et la Caisse Centrale de Garantie. La filiale de la CDG et la Lydec ambitionnent d’anticiper les services de demain de l’Eco-cité Zenata, basée aux environs de Casablanca. Le projet met à contribution des startups lauréates du programme Open Innovation Smart Z.

L’Economiste

L’ONCF lance un dispositif spécial MRE.

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a lancé un plan spécial «MRE» avec des offres de trains renforcées et un tarif de bienvenue avantageux et ce, conformément aux Hautes Instructions Royales visant à faciliter le retour au pays des Marocains résidant à l’étranger (MRE). «Dès le mardi 15 juin, l’ONCF a renforcé son plan de transport par la programmation de trains spéciaux, notamment au départ des principaux points d’entrée des MRE, maritimes et aériens», indique l’Office mercredi dans un communiqué. Il s’agit d’une offre totalisant 21 trains par jour au départ de Tanger vers le Sud (Rabat, Casablanca et Marrakech) et vers l’Oriental (Fès, Nador et Oujda), en plus de la liaison au départ de l’aéro-port international Mohammed V vers Casablanca dont la desserte sera assurée par 10 trains avec une cadence de 2h couvrant toute la journée de 5h à 23h, précise-t-on de même source.

Maroc le Jour

La CEN-SAD accueille agréablement le lancement du projet de gazoduc Nigeria-Maroc.

La Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) a agréablement accueilli la déclaration du Directeur Général de la Compagnie Nigériane de Pétrole (NNPC), Yusuf Usman, annonçant le lancement du projet de gazoduc devant relier le Nigeria au Maroc. Ce projet majeur, engagé par deux pays membres actifs de la CEN-SAD et qui profitera inéluctablement à plusieurs autres pays de la sous-région , s’insère dans la droite ligne de la vision de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et contribuera à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), tendant à l’accroissement de l’offre en gaz et électricité en Afrique, indique la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens dans un communiqué publié mercredi. La CEN-SAD tient à louer ce grand projet intégrateur et novateur qui reliera les côtes atlantiques à celles de la Méditerranée et qui symbolise la clairvoyance et la bonne gouvernance de deux pays africains, locomotives de la coopération sud-sud, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et de Son Excellence le Président Muhammadu Burari.

Maroc Le Jour

Le Parlement approuve la création d’une agence des eaux et forêts.

La voie a été bien pavée pour mettre fin au Haut-Commissariat aux eaux et forêts, après l’adoption par la Chambre des représentants d’un projet de loi portant création d’une Agence qui va le remplacer. Le projet, élaboré par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, des Eaux et forêts, prévoit la création de l’Agence nationale des Eaux et forêts, en tant que nouvel établissement public, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Cette agence sera ainsi chargée de mettre en œuvre des orientations stratégiques de la politique de l’Etat dans les domaines de protection, de la conservation, de la mise en valeur, du développement durable du patrimoine national forestier et de ses ressources. Elle agira également en matière de lutte contre la désertification, de création et d’administration des aires protégées à l’instar des parcs nationaux, de gestion de ressources cynégétiques, de la pêche et de l’aquaculture continentales et de conservation, de la flore et de la faune sauvages et des espèces menacées d’extinction.

Bayane Al Yaoum

Le Maroc en mesure de développer son vaccin anti-Covid-19

Le directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, Azeddine Ibrahimi, a souligné la nécessité de développer un vaccin anti-Covid-19 au niveau des laboratoires nationaux, assurant que, malgré le coût onéreux que cela implique, le Royaume est en mesure de développer un tel médicament. Intervenant mardi à l’occasion de la huitième édition de la Journée internationale de la biotechnologie médicale, Ibrahimi a mis en exergue l’importance du partenariat et de la coopération entre les scientifiques, les chercheurs et les entreprises pharmaceutiques pour concrétiser cette ambition nationale.