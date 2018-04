3000 Sahraouis organisent une marche contre les "provocations du Polisario"

Plus de 3000 Sahraouis s'apprêtent à participer à une marche dans le but de dénoncer les "incursions" du Polisario dans la zone tampon.

De nombreux acteurs sociaux sahraouis, guidés par les chefs de tribus d'Assa-sag s'apprêtent à organiser une marche afin de dénoncer les "provocations" du Polisario.

D'après le site électronique goud.ma , cette marche sera organisée à l'occasion du 11e anniversaire du plan d'autonomie proposé par le Maroc et débutera près du siège de la Minurso . La marche connaîtra la participation de 3000 personnes entre chefs de tribus, notables et acteurs associatifs et vient en réponse aux "provocations du Polisario". L'organe qui sera sur le devant de la scène est par ailleurs l'organisation des "jeunes œuvrant pour l'autonomie à la province d'assa-sag" qui participera à la marche sous le slogan "L'autonomie, un choix stratégique et une solution démocratique".

Pour rappel, les autorités marocaines ont exprimé leur colère suite aux «incursions du Polisario» dans la zone tampon. Le chef du gouvernement marocain, Saad Dine El Othmani, avait quant à lui affirmé ce lundi que le Maroc «n'accepte pas et n'acceptera jamais le changement des données existantes sur le terrain dans la zone tampon, particulièrement la construction de certaines bâtisses».