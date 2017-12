19e anniversaire de la mort de Hassan II: Lalla Meryem préside une veillée religieuse à Rabat

La princesse Lalla Meryem a présidé, jeudi soir à la mosquée Assouna à Rabat, une veillée religieuse en commémoration du 19e anniversaire de la disparition du roi Hassan II.

Cette veillée religieuse a été marquée par la récitation de versets du Saint Coran et la déclamation de panégyriques du prophète Mohammed. L'assistance a, à cette occasion, élevé des prières pour le repos des âmes des regrettés souverains feu Hassan II et feu Mohammed V.

Elle a, également, imploré le Tout-Puissant de préserver le roi Mohammed VI, de couronner de succès ses actions et ses initiatives, et de combler le souverain en les personnes du prince héritier Moulay El Hassan, du prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de la famille royale.

Cette veillée a connu la participation de plusieurs personnalités féminines civiles et militaires. A son arrivée à la mosquée Assouna, la princesse Lalla Meryem a passé en revue un détachement des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs.