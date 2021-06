Une commission provinciale mixte a procédé, lundi, au démantèlement d’une unité de fabrication clandestine de sacs en plastique interdits, située dans la Commune rurale de Oulad Azzouz (province de Nouaceur).

L’opération a permis la saisie de plus de 18,6 tonnes de sacs en plastique interdits, de matières premières et de déchets en plastique, indique le ministère de l’Industrie, du commerce, de l’économie verte et numérique.

Ainsi, cette opération, menée par cette commission composée du ministère, des autorités locales et de la Gendarmerie Royale, a permis la saisie de plus de 13,2 tonnes de matières premières, 1.200 kg de rouleaux plastiques industriels, 1.260 kg de sacs de plastiques interdits, 3 tonnes de déchets plastiques, outre 25 machines utilisées dans la fabrication des sacs interdits, précise le ministère dans un communiqué.

Les autorités ont saisi l’ensemble des machines et outils de cette unité clandestine ainsi que les produits plastiques utilisés dans la fabrication des sacs en plastique interdits, avant de procéder à la fermeture du dépôt et à l’ouverture d’une enquête judiciaire, fait savoir la même source.