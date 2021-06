Un sondage mené dans le pays ibérique, révèle que plus 15% des Espagnols estiment que Sebta et Melilla sont des villes marocaines, tandis qu’un peu plus de 20% pensent qu’elles le seront d’ici 20 ou 25 ans.

Le dernier sondage mené par le Centre de recherche sociologique (CIS), qui dépend du ministère de la Présidence, s’intéresse aux deux enclaves de Sebta et Melilla, au vu des récents évènements, ayant conduit à l’entrée illégale de 12.000 migrants.

Les résultats révèlent que 15,1% des Espagnols estiment «qu’au fond Sebta et Melilla sont deux villes marocaines», alors que 20,3% pensent qu’elles «feront partie du Maroc d’ici 20 ou 25 ans».

Par ailleurs, 25,1% d’Espagnols assurent qu’ils n’ont pas d’opinion fermée sur l’avenir des deux villes, rapporte l’agence Europa Press.

Pour rappel, l’entrée massive de migrants, les 17 et 18 mai dans l’enclave a provoqué un véritable séisme dans les relations entre Rabat et Madrid, qui accusait le royaume «d’instrumentaliser les mineurs», dans une crise découlant de l’accueil en catimini et sous une fausse identité du chef du Polisario, Brahim Ghali sur le sol espagnol.