Les travaux du 11e congrès national de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) se sont poursuivis samedi au Complexe Moulay Rachid de la jeunesse et de l’enfance à Bouznika, sous le signe « Fidélité, engagement et ouverture ».

Les quelque 1400 congressistes ont commencé, samedi matin, à voter pour élire le premier secrétaire du parti, les membres du conseil national, le bureau politique et les secrétariats régionaux.

Deux candidatures ont été retenues pour le poste de premier secrétaire de l’USFP à savoir: Driss Lachgar et Tarik Sellam.

Lors de la séance inaugurale vendredi, les congressistes ont procédé à l’adoption d’un projet d’amendement sur le plan organisationnel de certaines dispositions des statuts du parti concernant le mode d’organisation du congrès, l’élection du Premier secrétaire ainsi que les membres du conseil national, des secrétariats régionaux et du bureau politique, principalement les dispositions relatives à la candidature pour un troisième mandat dans l’ensemble des structures du parti.

A l’ordre du jour de la journée de samedi figurent les travaux des commissions au niveau des plateformes régionales, une séance plénière pour la présentation des conclusions des rapporteurs des commissions au niveau de chaque plateforme régionale, ainsi que l’annonce des résultats des élections relatives au renouvellement des organes du parti.

Les travaux de ce congrès se déroulent en format hybride, présentiel et à distance, via une plateforme principale et 12 régionales, en plus de trois autres plateformes en France, en Italie et en Espagne, pour permettre à près de 1400 participants de suivre le déroulement de ce congrès.