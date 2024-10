Le Maroc a décidé d’augmenter son budget de la défense pour 2025, le portant à plus de 133 milliards de dirhams. Cette hausse vise à maintenir le pays dans la course à l’armement imposée par l’Algérie et à renforcer la sécurité nationale face à un contexte géopolitique de plus en plus complexe.

Le projet de loi de finances (PLF-2025), présenté samedi par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, lors d’une séance plénière conjointe entre les Chambres des représentants et des conseillers, consacre cette somme à l’achat et à la réparation du matériel des Forces armées royales (FAR), ainsi qu’au soutien du développement de l’industrie de défense nationale.

Ce montant dépasse les 119 milliards de dirhams de 2023 et les 124 milliards de dirhams de 2024, soulignant une tendance à la hausse des dépenses militaires ces dernières années, motivée par un environnement régional instable et par l’ambition de développer une industrie de défense locale, notamment avec la création de « deux zones d’accélération industrielle pour la défense » (projet de décret n° 2.23.925).

Modernisation soutenue

Selon l’expert militaire et stratégique Abderrahmane Mekkaoui, la principale raison de cette augmentation est de qualifier, développer et moderniser l’arsenal militaire marocain en acquérant des armes de haute technologie et en remplaçant les équipements vieillissants, particulièrement affectés par les conditions climatiques et les terrains difficiles des régions du sud du Royaume. Ce processus vise à répondre aux besoins de la sécurité nationale du Maroc.

Outre cet objectif, cette augmentation est dictée par l’instabilité du voisinage. «Le voisinage régional du Maroc connaît des changements rapides, des dangers et des menaces, ce qui rend nécessaire cette démarche», décortique le professeur associé à l’École de Guerre de Paris, soulignant qu’ «il est aussi impératif que l’armée marocaine dispose des armes les plus modernes».

Vers l’essor de l’industrie locale

L’augmentation du budget de la défense s’explique aussi par la nécessité de soutenir l’implantation d’une industrie de défense locale, un projet ambitieux qui exige des investissements considérables.

Le Professeur associé aux Universités de Dijon et de Casablanca tient à rappeler dans ce cadre que le Royaume a d’ores et déjà réussi à «atteindre l’autosuffisance en matière de munitions, d’armes légères, de certains projectiles, de canons et de pièces de rechange. Selon Mekkaoui, le pays aspire à aller plus loin et à atteindre un niveau de production plus avancé.

«Le Maroc mise désormais sur la qualification de ses forces armées pour les aligner avec les standards des armées européennes. Rabat est aujourd’hui un partenaire militaire et sécuritaire stratégique pour l’OTAN», a expliqué l’universitaire chargé du pôle Défense & Sécurité à l’Institut Mandela France.

Duel géopolitique avec l’Algérie

L’expert ne manque pas d’évoquer la concurrence régionale, soulignant que l’Algérie, avec son budget de défense pour 2025 supérieur à 25 milliards de dollars américains, oblige le Maroc à s’adapter à cette dynamique, même si cela peut freiner le développement économique dans les deux pays. Selon lui, cette course à l’armement est un élément essentiel dans le contexte géostratégique complexe de la région.

Au-delà des dépenses visibles liées à l’acquisition de matériel sophistiqué, Mekkaoui met également en lumière des coûts moins médiatisés, comme la formation des officiers marocains à l’étranger, notamment dans les spécialités liées aux armes de cinquième génération, qui représente un investissement financier important.

Quels équipements pour l’avenir?

Interrogé sur les types d’équipements que pourraient acquérir les Forces armées royales, Mekkaoui a confié que le Maroc envisagerait l’achat d’avions de chasse de haute technologie, de sous-marins et de frégates multi-rôles.

Le pays compte également développer ses capacités en matière d’armement aérien et naval, avec un accent particulier sur les drones maritimes. Il explique, dans cette veine, que «l’espace maritime est devenu un atout stratégique pour le Royaume, et il est désormais indispensable de protéger ses côtes et d’assurer sa sécurité nationale».