Le chef de diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a appelé lundi l’Union européenne à «traduire ses paroles sur le partenariat avec le Maroc en actions concrètes».

Lors d’une conférence de presse tenue ce lundi à Rabat avec le Commissaire européen à l’Élargissement et à la Politique européenne de voisinage, Olivér Várhelyi, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a souligné que «la relation entre Rabat et Bruxelles traverse une phase décisive marquée par des tensions juridiques et économiques».

Dans ce sillage, il a déclaré que «nous attendons de l’Union européenne qu’elle clarifie comment elle compte surmonter ces défis, qu’elle fournisse des signaux et des solutions reflétant son engagement envers ce partenariat, ainsi que des propositions pratiques pour répondre aux questions et défis qui en découlent».

Alors que la décision de la Cour de justice de l’Union européenne, suspendant les accords commerciaux avec le Maroc, continue de peser sur la relation entre Rabat et Bruxelles, le chef de la diplomatie a insisté sur le fait que «la balle est désormais dans le camp de l’Union européenne pour fournir des réponses, envoyer des signaux et trouver des solutions».

Lire aussi. Bourita: «la décision de la CJUE n’a aucun impact sur la question du Sahara»

Et de souligner: «Le Maroc, quant à lui, part du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a souligné qu’il n’y aurait pas de partenariats au détriment de la souveraineté nationale. Rabat reste engagé dans le partenariat avec l’Union européenne, mais cela ne sera ni à tout prix, ni au mépris des lignes rouges.»

Important meeting with FM N. Bourita.

Appreciate our close engagement to strengthen and deepen EU-Morocco relations.

Firm #EU commitment to our partnership with #Morocco. An indispensable partner and pillar of prosperity, stability and security.@MarocDiplomatie pic.twitter.com/pbRqyW0N0t

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) November 25, 2024