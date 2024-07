Le ministère de la Santé et de la protection sociale a approuvé une mise à jour des prix de certains médicaments princeps, génériques et biosimilaires disponibles en pharmacie. Cette décision, formalisée par une décision ministérielle parue au Bulletin officiel du 4 juillet concerne les traitements pour les douleurs neuropathiques, les inflammations articulaires, la prévention des crises d’épilepsie, ainsi que des médicaments visant à réduire la dépendance à l’alcool.

Le médicament «Erluntas» destiné à traiter le cancer, a été réduit de 9451 dirhams à 8934 dirhams.

«Lirapyn», médicament utilisé dans le traitement des crises d’épilepsie partielles, a vu le prix de sa présentation de 300 mg, en boîte de 180 gélules, reculer de 29 dirhams, à 1.101 dirhams.

De plus, «Pradaxa 110mg» (boîte de 60 de gélules), indiqué pour le traitement des thromboses veineuses profondes (TVP) et des embolies pulmonaires (EP), et dans la prévention des récidives de TVP et d’EP chez l’adulte. Son prix est passé de 1002 dirhams à 803 dirhams, ce qui représente une baisse de 99 dirhams.

Parmi les autres médicaments dont la baisse de prix est notable, figure aussi «Immunohbs 180 UI/ml» (solution injectable, boîte d’un flacon de 1ml), destiné à la prévention de la réinfection du virus de l’hépatite B après transplantation du foie. Son tarif public est passé de 1111 dirhams à 1035 dirhams.