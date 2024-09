Direction des établissements et entreprises publics relevant du ministère de l'Economie et des Finances. © DR.

La croissance de l’économie nationale devrait s’établir à 4,6% en 2025, selon le rapport d’exécution budgétaire et de cadrage macroéconomique triennal accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l’année prochaine.

« Cette hausse notable est principalement attribuable à un rebond substantiel de la valeur ajoutée agricole, sous l’hypothèse d’une campagne agricole moyenne. Simultanément, la valeur ajoutée non agricole devrait maintenir un rythme de croissance similaire à celui prévu en 2024 », précise ce rapport publié sur le site du ministère de l’Économie et des Finances.

Les secteurs secondaire et tertiaire devraient consolider leurs performances, avec des taux de croissance respectifs de 2,9% et 4,1% en 2025. Ledit rapport fait savoir que les prévisions pour l’année prochaine reposent sur un ensemble d’hypothèses relatives à l’environnement national et international.

Concernant l’environnement international, il s’agit d’une croissance de la demande étrangère adressée au Maroc de 3,2%, d’un cours moyen de baril de Brent à 80 dollars, de taux de change Euro/Dollar de 1,085, Euro/Dirham de 10,77 et Dollar/Dirham de 9,8 en 2025.

Lire aussi. Agriculture et pêche: sept régions ont créé 82,4% de la valeur ajoutée en 2022 (HCP)

Dans le contexte national, une campagne nationale agricole estimée à 70 millions de quintaux (Mqx) devrait entraîner un rebond dans le secteur agricole, avec une croissance de la valeur projetée à 11%.

Parallèlement, la valeur ajoutée non agricole devrait poursuivre son expansion à un rythme similaire à celui de l’année précédente, avec un taux de croissance de 3,7% en 2025. D’après le même rapport, les exportations connaîtraient une légère décélération, en raison d’un retour à la moyenne, et devraient croître de 7,1% en 2025, tandis que les importations progresseraient de 6,8%.

Du côté de la demande nationale, la croissance serait principalement tirée par les exportations, qui devraient contribuer de 3 points de pourcentage. Cependant, cette contribution positive sera contrebalancée par la croissance des importations, dont l’effet négatif se chiffrerait à -3,8 points de pourcentage.

📌Le Ministère chargé des finances et les autorités de régulation adoptent une nouvelle Stratégie de la finance climat à l’horizon 2030. 🔗 https://t.co/04NWjp1Ovc pic.twitter.com/4GsRmZDerQ — Ministère de l’Economie et des Finances (@financesmaroc) September 13, 2024

Ainsi, la contribution des échanges extérieurs à la croissance du produit intérieur brut (PIB) est estimée à -0,8 point de pourcentage. Par ailleurs, le rapport révèle que la consommation finale devrait apporter une contribution significative de 3,9 points de pourcentage à la croissance, principalement grâce à l’augmentation des dépenses des ménages, qui devraient contribuer de 2,8 points de pourcentage.

La consommation des administrations publiques devrait, quant à elle, contribuer de 1,1 point de pourcentage et la formation brute de capital fixe (FBCF) de 0,8 point. Ce rapport se compose de trois parties principales, dont la première porte sur l’évolution récente de l’économie nationale dans le contexte international et les perspectives d’évolution des principaux indicateurs macroéconomiques nationaux. La deuxième partie est consacrée à l’état de l’exécution budgétaire en termes de recettes, de dépenses et d’indicateurs d’endettement au titre de 2023 et à fin juin 2024, ainsi que les projections révisées des finances publiques pour l’année en cours. La troisième partie, quant à elle, met en relief les orientations budgétaires et les perspectives macroéconomiques sur la période 2025-2027.