Maroc: le déficit commercial s’accroît de 0,4% à fin juin 2024

Le déficit commercial s’est accru de 0,4% à 139,43 milliards de dirhams (MMDH) durant les six premiers mois de l’année 2024, contre 138,81 MMDH la même période une année auparavant, selon l’Office des changes.

Cette augmentation recouvre une hausse des importations de biens de 2% à 365,87 MMDH et une hausse des exportations de 3% à 226,43 MMDH, précise l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, ajoutant que le taux de couverture a gagné 0,6 point à 61,9%.

Dans le détail, l’évolution des importations est portée par la hausse des produits finis d’équipement de 6,8% à 85,26 MMDH, des demi-produits de 6,1% à 79,82 MMDH et des produits finis de consommation de 3,1% à 81,36 MMDH, conjuguée à la baisse notamment des produits bruts (-9,3% à 16,35 MMDH) et des produits énergétiques (-5,2% à 57,43 MMDH).

Parallèlement, l’Office des changes indique que les exportations de l’aéronautique ont augmenté de 16,5% à 12,97 MMDH, soit la plus forte hausse, devançant l’automobile (+9% à 80,54 MMDH) et les phosphates et dérivés (+7,5% à 38,56 MMDH). En revanche, les exportations du « textile et cuir », des « autres extractions minières », de « électronique et électricité » et de « l’agriculture et l’agro-alimentaire » ont baissé respectivement de 7,2% à 23,44 MMDH, 5,2% à 2,67 MMDH, 4,4% à 8,65 MMDH et 2,6% à 46,23 MMDH.