Violentes averses au Maroc : le bilan provisoire monte à 14 morts

Les violentes averses orageuses ayant frappé dimanche 17 préfectures et provinces du Sud-Est marocain et du Souss ont causé au moins 14 morts selon le dernier bilan actualisé, d’après des sources concordantes.

Les crues et les inondations, causées par des précipitations exceptionnelles, dont le volume équivaut à celui que ces régions reçoivent normalement en une année entière, voire le double dans certaines provinces, selon le porte-parole du ministère de l’Intérieur, n’ont pas encore révélé toute l’ampleur de leurs impacts en termes de pertes humaines et de dégâts matériels.

Depuis le premier bilan provisoire annoncé par Rachid El Khalfi, faisant état de 11 morts et 9 disparus, les nouvelles, principalement en provenance de la commune d’Aguerd Tamanart, à 92 km de Tafraout, mais relevant de la province de Tata (à 163 km), ainsi que du douar Iguiliz dans la commune d’Aït Oufqa à 53 km de Tiznit, ainsi que d’autres provinces touchées, laissent craindre que la situation continue de se détériorer.

وكأن الثامن من شتنبر خلق فقط ليبكينا 😭

8 شتنبر ذكرى فاجعة #زلزال_الحوز المدمر

سبحان الله نفس التاريخ يكرر فاجعة أخرى بطاطا.

انهيار 7منازل و فقدان 12 شخص سكان سموكن اوكرضا اقليم طاطا يستغيتون ويطالبون بتدخل المروحيات في اقرب وقت لإنقاد ما يمكن انقاذه.

لطفك يا الله #أنقذو_سموكن pic.twitter.com/VQIzPCt8d9 — Leɛyun 🇲🇦 ۞ (@5_ersito) September 8, 2024

À Tamanart, plus précisément dans les douars Aoukerda et Igmir, le bilan a augmenté à neuf morts et trois personnes disparues. Les pluies orageuses ont provoqué l’effondrement de sept maisons et d’une unité scolaire comprenant deux salles de classe et des logements pour les enseignants, selon le quotidien Assahraa Al Maghribia.

#زلزال_الحوز 08/09/2023 #فيضانات_طاطا 08/09/2024

نفس التاريخ و المآسااة 😔 لطفك يا الله 🙏🤲

في حصيلة أولية، أكد رئيس جماعة تمنارت اقليم #طاطا لموقع القناة الثانية، أنه تم انتشال 8 جثث فيما 15 شخصا لا زالوا في عداد المفقودين، اثر الفيضانات التي عرفها الإقليم. #انقذو_سموكن pic.twitter.com/pMRTp72uCy — Leɛyun 🇲🇦 ۞ (@5_ersito) September 8, 2024

Tamanart, située près de l’intersection entre la route 102 et la route 107, à 92 km au sud de Tafraout, 128 km à l’est de Guelmim, 137 km au sud-est de Tiznit et à 163 km de la capitale provinciale Tata, était pratiquement isolée dimanche après-midi avant que les autorités n’interviennent pour tenter de rouvrir certaines routes (plus de 93 routes endommagées).

🚨 إقليم طاطا

أنباء عن فقدان 24 شخصا بدوار اوكرضا سموكن وانهيار عشرات البيوت، بينما لازالت هناك أسر محاصرة ببعض المناطق المنكوبة جراء السيول الجارفة.

نسأل الله السلامة 🙏🙏 #انقذو_سموكن pic.twitter.com/0Vl7N46Z9O — Leɛyun 🇲🇦 ۞ (@5_ersito) September 8, 2024

Le douar Smouguen Ougarda, relevant de la commune de Tamanart, a été complètement dévasté samedi. Les autorités n’ont réussi à rouvrir la route que dimanche matin. Selon des sources locales, plus de 20 personnes sont actuellement portées disparues.

Malgré les prévisions de crues, les habitants de la région ont été stupéfaits par le niveau des eaux. « Nous n’avons jamais vu un tel niveau. Les eaux atteignaient plus de 10 mètres. Même les plus âgés d’entre nous, y compris ceux de 100 ans, ont déclaré n’avoir jamais vu quelque chose de pareil », a témoigné un résident.

Concernant le douar Iguiliz, situé à quelques kilomètres du centre de la commune d’Aït Oufqa, le bilan provisoire s’élève à deux morts et de nombreux dégâts matériels.

Selon la même source, les crues et les débris ont emporté une voiture malgré les tentatives de sauvetage, et plusieurs routes ont été endommagées.

Les autorités locales s’efforcent de prendre les mesures nécessaires pour venir en aide aux citoyens et aux sinistrés. Elles appellent également à une plus grande prudence, en évitant de se rapprocher des oueds et des cours d’eau.

Les autorités surveillent de près l’évolution des conditions météorologiques et les conséquences de ces événements extrêmes. Les bilans humains et matériels pourraient encore évoluer à mesure que les équipes de secours et les intervenants continuent d’évaluer les dommages et d’apporter leur assistance dans les zones touchées.

Les efforts de secours se poursuivent pour contenir les effets des crues et minimiser les impacts sur les communautés affectées par les importantes pluies enregistrées au cours des deux derniers jours. Ces pluies représentent environ la moitié des précipitations que la région connaît durant une année. Dans certaines zones, elles dépassent parfois le total annuel habituel, avec 250 mm à Tata, 203 mm à Tinghir, 114 mm à Figuig, et 82 mm à Ouarzazate.

Les dégâts matériels et les pertes provisoires dans les zones touchées sont considérables : 40 habitations ont été effondrées, dont 24 complètement rasées, quatre infrastructures techniques moyennes (principalement des ponts) ont été endommagées, et 93 tronçons routiers ont subi des dommages, dont 53 ont été rétablis. Les réseaux d’électricité, d’eau potable et de télécommunications ont également subi des dommages importants.

الحمد لله على نعمه 🤲🏻 pic.twitter.com/rNfvLWMhRu — Amouddou TV (@AmouddouTV) September 8, 2024

Les autorités continuent de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour gérer la crise, rétablir les infrastructures essentielles et soutenir les communautés affectées.

صباح اليوم، وادي درعة هو أطول وادي في 🇲🇦المغرب: 1200 كلم. pic.twitter.com/MsStqEUr6S — Fouad Cmoi (@Fouad6iemCompte) September 8, 2024