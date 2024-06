Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation et le ministère de l’Université et de la Recherche de la République d’Italie ont signé, vendredi à Rabat, un mémorandum d’entente dans le domaine de l’enseignement supérieur.

Paraphé par le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, et la ministre italienne de l’Université et de la Recherche, Anna Maria Bernini, ce mémorandum vise à renforcer les relations maroco-italiennes en matière d’enseignement supérieur, de recherche scientifique et d’innovation.

« La signature de ce mémorandum d’entente entre nos deux nations marque une étape importante dans le renforcement de nos relations d’amitié et de coopération, domaines auxquels l’Italie attache une grande importance« , a expliqué Anna Maria Bernini dans une déclaration à la presse.

Cet accord vise à promouvoir une collaboration accrue dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, a-t-elle dit, précisant qu’il prévoit des échanges d’étudiants, de chercheurs, de doctorants et de professeurs entre le Maroc et l’Italie, permettant ainsi un partage riche et diversifié de connaissances, de compétences et d’expertises.

« Nous nous engageons à créer des opportunités pour que nos jeunes puissent échanger des idées et des expériences, contribuant ainsi à un avenir commun de croissance et de développement« , a relevé Mme Bernini.

À cet égard, la ministre italienne a évoqué le Plan Mattei, initiative italienne qu’elle considère comme « un exemple concret de cette ambition« , visant à favoriser la collaboration entre les jeunes talents de différentes nations, notamment en Afrique, afin de promouvoir un développement harmonieux et durable.

Elle a en outre mis en avant l’importance particulière de l’art et de l’expression artistique dans l’enseignement supérieur, estimant que ces domaines sont essentiels pour le développement culturel et intellectuel des étudiants.

Pour sa part, M. Miraoui a souligné que cet événement témoigne de la solidité des liens unissant le Maroc et l’Italie dans un domaine aussi stratégique que celui de l’enseignement supérieur.

« La coopération internationale dans l’enseignement supérieur est d’une importance capitale, puisqu’elle se concentre sur le développement du capital humain« , a-t-il affirmé, soulignant le rôle crucial de la mobilité des étudiants et des enseignants-chercheurs pour « bâtir un monde meilleur« .

Actuellement, plus de 600 étudiants marocains sont inscrits en Italie, a révélé M. Miraoui, rappelant les différents accords interuniversitaires signés entre les deux pays, notamment lors du 1er Forum académique et scientifique entre les universités marocaines et italiennes, tenu le 30 avril à Rome.

Il a également évoqué des initiatives telles que le projet PRIMA et le programme Erasmus+, qui illustrent l’ampleur de cette coopération, notant que des perspectives prometteuses se dessinent à l’horizon, notamment en ce qui concerne la mobilité des doctorants.

Et de conclure que « ce mémorandum se veut une impulsion supplémentaire et témoigne de la volonté du Maroc de renforcer cette coopération, sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI« .