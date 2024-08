Après avoir connu une tendance haussière entre mai 2023 et 2024, les échanges commerciaux entre le Maroc et Israël ont stagné, pour ne pas dire baisser, ces derniers mois.

Selon le dernier rapport de l’Institut pour la paix des Accords d’Abraham, les chiffres des échanges commerciaux entre le Maroc et Israël sont restés les mêmes depuis le mois de mai. En effet, leur valeur a atteint 8,5 millions de dollars en juin dernier, enregistrant une augmentation de 124% par rapport à la même période de l’année précédente.

Sur les six premiers mois de cette année, les échanges commerciaux entre Rabat et Tel-Aviv ont totalisé 53,2 millions de dollars, en hausse de 64% par rapport à la même période de 2023, soit les mêmes chiffres que ceux enregistrés en mai dernier.

Cette stagnation intervient après un important rebond enregistré après la baisse significative due au lancement par la résistance palestinienne de l’opération «Déluge d’Al-Aqsa», suivie de la guerre à Gaza qui perdure depuis le 7 octobre.

Après cette date, les échanges commerciaux maroco-israéliens ont connu une baisse de 61% en octobre 2023. Mais deux mois avant la fin de l’année, 94 millions de dollars d’échanges commerciaux ont été enregistrés entre les deux pays, en augmentation de 112% par rapport à la même période en 2022.

Ce «coup de frein» relatif ne concerne pas seulement le Maroc, mais tous les pays impliqués dans la dynamique de normalisation, à savoir les Émirats arabes unis, la Jordanie, l’Égypte et le Bahreïn.

#AbrahamAccords economic ties remain strong.

Trade between Israel 🇮🇱 and the UAE 🇦🇪, Bahrain 🇧🇭, Morocco 🇲🇦 and Egypt 🇪🇬 was up, Year-over-Year, in June.

In fact, it was up for the entire first half of 2024, as compared to the first half of 2023.

Regional cooperation in the… pic.twitter.com/z5rlLZvOHU

— Abraham Accords Peace Institute (@Peace_Accords) August 18, 2024