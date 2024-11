Le Maroc et Israël ont réalisé 82,2 millions de dollars d’échanges commerciaux au cours des 9 premiers mois de l’année, selon l’Abraham Accords Peace Institute.

Les relations économiques entre le Maroc Israël continuent de se renforcer. Dans son dernier rapport, l’Abraham Accords Peace Institute indique que les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint une valeur de 9,2 millions de dollars au cours du mois de septembre dernier. Il s’agit d’une hausse de 64% en glissement annuel.

Selon la même source, qui se base sur les données du Bureau central des statistiques d’Israël, sur la période allant de janvier à septembre 2024, les échanges commerciaux entre Rabat et Tel-Aviv ont atteint 82,2 millions de dollars, en croissance de 53% par rapport à la même période de l’année dernière.

Abraham Accords ties continue to grow!

As President @realDonaldTrump‘s election brings a renewed focus on strengthening & expanding the #AbrahamAccords, economic ties between Israel and its peace partners continue to grow.

