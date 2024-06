Les échanges commerciaux entre le Maroc et Israël ont continué de croître malgré les répercussions de la guerre à Gaza et les campagnes de boycott.

Le dernier rapport de l’Institut pour la paix des Accords d’Abraham souligne la tendance croissante des échanges commerciaux entre Israël, d’une part, et le Maroc, les Émirats arabes unis, la Jordanie, l’Égypte et le Qatar, d’autre part.

Plus précisément, avec le Maroc, la valeur de ces échanges a atteint 8,5 millions de dollars en mai dernier, enregistrant une augmentation record de 124% par rapport à mai de l’année précédente. Et sur les cinq premiers mois de cette année, les échanges commerciaux entre Rabat et Tel-Aviv ont totalisé 53,2 millions de dollars, en hausse de 64% par rapport à la même période de 2023.

#AbrahamAccords economic ties continue to grow, demonstrating the win-win benefits of regional peace.@Peace_Accords‘ latest newsletter shows that Year-over-Year, Israel’s trade with the UAE grew 8%, with Bahrain 933%, with Morocco 64% & with Egypt 59%. Check out our… pic.twitter.com/Hpnhfpii85 — Abraham Accords Peace Institute (@Peace_Accords) June 27, 2024

Lire aussi. Les acquisitions d’armes du Maroc auprès d’Israël en chute libre

Les échanges commerciaux entre le Maroc et Israël avaient connu une baisse de 61% en octobre de l’année dernière, au début de l’opération «Déluge d’Al-Aqsa». Mais deux mois avant la fin de l’année, 94 millions de dollars d’échanges commerciaux ont été enregistrés entre les deux pays, en augmentation de 112% par rapport à la même période en 2022.

Les échanges commerciaux entre Rabat et Tel-Aviv ont connu une évolution notable depuis la signature des Accords d’Abraham pour la paix en décembre 2020. Pour rappel, ces accords visent à renforcer les relations entre l’Etat hébreu et plusieurs pays arabes, facilitant la signature de plusieurs partenariats de coopération dans les domaines du commerce et de l’investissement.