Le président français, Emmanuel Macron et le roi Mohammed VI, lors de l’inauguration d’une ligne à grande vitesse à la gare de Rabat, le 15 novembre 2018. ©CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP

L’Elysée a dévoilé le programme de la visite d’Etat du président français Emmanuel Macron au Maroc, du 28 au 30 octobre. Les détails.

Après leur arrivée au Maroc lundi, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se verront offrir une cérémonie d’accueil officielle à la place du Mechouar à partir de 17h30, selon le déroulé prévisionnel publié par l’Elysée. Le président français aura ensuite un entretien en tête-à-tête avec le roi Mohammed VI au Palais royal de Rabat. Après quoi, les deux chefs d’Etat présideront une cérémonie de signature d’accords à la Résidence des hôtes royaux.

Mardi matin, Macron aura des entretiens avec le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, le président de la Chambre des représentants Rachid Talbi El Alami et le président de la Chambre des conseillers Mohamed Ould Errachid.

Le couple présidentiel français se recueillera ensuite au mausolée Mohammed V en présence de Mohamed Yacoubi, wali de la région Rabat-Salé-Kénitra et gouverneur de la Région de Rabat. Après quoi, Macron prononcera un discours devant le Parlement. Enfin, la matinée se terminera par un déjeuner avec une délégation culturelle franco-marocaine.

L’après-midi, le président Macron clôturera les «Rencontre entrepreneuriales Maroc-France: Secteurs stratégiques d’avenir» et prendra part à une séquence «gaming» en présence de professionnels français et marocains à l’Université internationale de Rabat (UIR).

Dans la soirée, un dîner d’Etat sera offert par le Roi Mohammed VI en l’honneur du couple Macron au Palais royal.

Lire aussi. Macron au Maroc: contrats, OQTF, Algérie… les précisions du MAE français Jean Noël Barrot

Mercredi, le programme d’Emmanuel Macron est composé d’un échange sur la sécurité alimentaire et l’agriculture durable en Afrique avec des étudiants marocains et africains à la Fondation OCP et un discours devant la communauté française du Maroc.

L’Elysée donne également des détails sur la forte délégation qui accompagnera le président français. La délégation officielle comprendra 8 ministres, à savoir Bruno Retailleau (Intérieur), Anne Genetet (Education nationale), Jean-Noël Barrot (Affaires étrangères), Rachida Dati (Culture), Sébastien Lecornu (Armées), Antoine Armand (Economie et Finances), Annie Genevard (Agriculture), Patrick Hetzel (Enseignement supérieur), et la ministre déléguée chargée de l’Energie Olga Givernet.

Quatre parlementaires seront du voyage: les députés Karim Ben Cheikh (9e circonscription des Français de l’étranger), Naïma Moutchou (Val-d’Oise) et Bruno Fuchs (Haut-Rhin), ainsi que le sénateur Christian Cambon (Val-de-Marne). S’y ajoutent plusieurs anciens ministres et élus comme Elisabeth Guigou, M’Jid El Guerrab, Yamina Benguigui, Nicole Guedj ou encore Hubert Védrine.

Lire aussi. Macron au Maroc: Paris et Rabat à l’heure des retrouvailles

La délégation comprendra par ailleurs des responsables de l’administration, des acteurs institutionnels, parmi lesquels la directrice générale de l’UNESCO Audrey Azoulay, le président du MEDEF Patrick Martin et le directeur de l’Agence française de développement Rémy Rioux.

Il s’agit également de représentants du monde artistique, culturel, sportif, universitaire, scientifique et associatifs. Il s’agit, entre autres, de l’inventeur Rachid Yazami, du champion olympique Teddy Riner, de l’économiste Jacques Attali, du réalisateur Nabil Ayouche, des écrivains Tahar Benjelloun et Leila Slimani, de l’humoriste Jamel Debbouze et du chanteur Lartiste.

Enfin, Emmanuel Macron viendra surtout avec une armada de grosses pointures du monde économique et industriel: Frédéric Arnault, PDG de la division Horlogerie du groupe LVMH, Estelle Brachlianoff, DG de Veolia, Hervé Derrey, PDG de Thalès Alenia Space, Christelle Heydemann, DG d’Orange, Catherine MacGregor, DG d’ENGIE, Hervé Martel, DG du Port de Marseille, Wouter Van Wersch, président d’Airbus International, etc.

Au total, le président français devrait être accompagné d’une délégation de plus de 120 membres.