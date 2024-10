Une rencontre entrepreneuriale a été tenue aujourd’hui, mardi 29 octobre, en marge de la visite d’Etat du Président de la République Française, Emmanuel Macron, au Maroc. Cette rencontre a été organisée par la CGEM et le MEDEF, via le Club des Chefs d’Entreprises France-Maroc.

Dans le cadre de cet évènement, la ministre l’Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui s’est entretenue avec son homologue français Antoine Armand. Les deux responsables ont abordé plusieurs sujets portant sur la coopération et le développement des relations économiques entre le Maroc et la France. Ils ont également discuté sur les défis communs en matière d’énergie, décarbonation, développement durable, sécurité alimentaire, agriculture et d’autres défis.

Ouverture des travaux de la Rencontre Entrepreneuriale Maroc🇲🇦-France🇫🇷 avec les allocutions de Mme Nadia Fettah Alaoui, Ministre de l’Économie et des Finances & de M. Antoine Armand, Ministre de l’Économie, des Finances & de la Souveraineté industrielle & numérique de France. pic.twitter.com/ncF4fXotb1 — CGEM (@CGEM_MA) October 29, 2024

Cette rencontre a été marquée par la signature d’une vingtaine d’accords, notamment, un accord stratégique entre l’entreprise Veolia et le Ministère de l’Intérieur portant sur le dessalement d’eau. Un autre protocole d’accord entre l’autorité française des marchés financiers er l’AMMC. Une lettre d’intention pour le prêt de l’AFD à la région Guelmim-Oued Noun de 25 millions d’Euros. Une deuxième lettre d’intention pour le prêt de l’AFD à la région de Casablanca-Settat de 100 millions d’Euros.

Dans le secteur bancaire, un accord de partenariat a été signé entre Attijariwafa bank et BpiFrance. Parallèlement, une convention de partenariat a été signée entre la CFCIM et Bank Of Africa. Cette convention vise à développer les investissements français au Maroc et en Afrique.

En matière d’énergie, un protocole d’entente relatif au développement des services dédiés aux SRM a été signé entre Suez et Safari Group.

Lors de cet événement, une déclaration d’intention pour la fourniture d’un satellite de communication Thalès, entre le groupe français Thalès et Panafsat a été également signée. À cela, s’ajoute un accord de coopération entre MGH Energy et Petrom dans la région de Dakhla.

Un protocole d’accord de joint-venture entre XXII et ABA Technology. Et un accord entre InnovX et la startup NetZero.

Dans le cadre de cette rencontre, une extension du partenariat Task Force Hydrogène entre le Medef international et le Cluster Green H2, a été décidée. En plus d’un partenariat entre Electriciens sans frontières et Morocco Futur Enegry Leaders.

S’agissant de la gestion de l’eau, un partenariat a été signé par ONEE et Aquasys. Les entreprises Avril, Agropol et Folea ont décidé, pour leur part, de créer un centre technique régional pour le développement de la production d’oléagineux.

L’événement a été marqué également par la signature d’un protocole d’accord international entre Intercéréales, Arvalis, OCP et UM6P.