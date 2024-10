L’Association marocaine des droits humains (AMDH) a adressé une lettre ouverte au président français Emmanuel Macron, qui entame ce lundi une visite d’État au Maroc, réclamant des excuses officielles de la France pour ses exactions commises durant la période coloniale.

La lettre, rendue publique dimanche soir, souligne que le discours qui sera prononcé par le président Emmanuel Macron devant les deux Chambres du Parlement, mardi 29 octobre, coïncide avec le jour national des disparus, marquant le 59e anniversaire de l’enlèvement et de l’assassinat à Paris du militant et leader tiers-mondiste Mehdi Ben Barka, orchestré par des agents français en coordination avec les services de renseignement israéliens et américains à la demande du Maroc.

L’organisation rappelle «les crimes commis par la France pendant le colonialisme, notamment les meurtres, les tortures, l’exil de milliers de Marocains, l’exploitation des ressources du pays, la démolition de ses structures sociales, ainsi que les déplacements forcés de nombreux membres du peuple et leur implication dans des guerres coloniales».

L’association présidée par Aziz Ghali met en exergue l’impact dévastateur de la colonisation sur les sociétés locales, tant sur le plan humain que social.

Elle appelle, dans ce sillage, l’État français, en la personne d’Emmanuel Macron, à «présenter des excuses au peuple marocain pour les crimes perpétrés à son encontre, que ce soit pour l’exploitation et le pillage de ses richesses pendant les années du protectorat ou pour les crimes politiques et civils commis à l’encontre des résistants et des résistantes, rétablir les droits des victimes des politiques racistes et coloniales de votre pays, et offrir des compensations au peuple marocain pour les richesses pillées, et celles que votre pays continue de piller».

L’AMDH appelle également à «juger les personnes impliquées dans l’enlèvement de Mehdi Ben Barka et à lever complètement le secret sur le dossier afin de connaître la vérité, d’établir la justice et d’assurer une véritable reddition des comptes».

Par ailleurs, concernant le soutien français à Israël, la plus ancienne association des droits de l’homme au Maroc appelle à «mettre fin à tout soutien politique et militaire à un État qui commet des crimes contre le peuple palestinien et à stopper le soutien aux violations au Liban, au Yémen, en Syrie et dans d’autres pays de la région».