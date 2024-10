Le Conseil du gouvernement, présidé par Aziz Akhannouch, a tenu hier jeudi sa réunion hebdomadaire, au cours de laquelle plusieurs projets importants ont été abordés.

Lors de ce Conseil, une présentation sectorielle a été faite et des projets de textes législatifs ont été discutés. Parmi eux, l’approbation d’un nouvel accord entre le Maroc et l’Espagne concernant la reconnaissance mutuelle et l’échange de permis de conduire.

Cet accord modifié vise à faciliter les procédures d’échange des permis de conduire marocains contre des permis espagnols, notamment pour les conducteurs marocains résidant en Espagne.

Lire aussi: Ces pays qui reconnaissent le permis de conduire marocain

En vertu de cet accord, les conducteurs marocains souhaitant échanger leur permis seront exemptés de l’obligation de passer l’examen théorique, ce qui simplifie les démarches et accélère le processus d’échange.

Concrètement, les conducteurs marocains pourront échanger leur permis contre son équivalent espagnol. Mais pour les permis de conduire de catégorie C, C+E, D et D+E (permis spécifiques pour conduire des autobus et des camions), ils devront passer un examen pratique, afin d’assurer un niveau élevé de sécurité routière.