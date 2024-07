Une récente étude a révélé les sommes folles dépensées par les migrants clandestins, marocains comme étrangers, pour la traversée en bateau du Maroc vers l’Espagne. Les détails.

Réunir une forte somme pour pouvoir migrer illégalement en Europe, et recommencer à zéro et sans le moindre sou, le tout au nom… d’une situation financière difficile dans son pays d’origine. Tel est le paradoxe, incompréhensible, qui ressort d’un récent rapport de l’Observatoire des économies illicites en Afrique du Nord et au Sahel, de l’Initiative mondiale contre la criminalité organisée transnationale (GI-TOC).

A l’issue d’une étude sur le terrain avec des migrants et en se basant sur des données officielles recueillies auprès d’organisations travaillant sur le trafic des êtres humains, la GI-TOC a constaté que les migrants, marocains comme étrangers, paient, en fonction de la période de l’année, jusqu’à 4.000 euros pour la traversée en mer vers l’Espagne depuis les côtes marocaines. Ceux qui prennent la route des îles Canaries paient moins cher, pour un montant oscillant autour de 2.500 euros.

D’après l’étude, l’année dernière a vu une augmentation des arrivées de Marocains sur la péninsule espagnole, et une baisse des arrivées du côté des îles Canaries. L’archipel était plus prisé par les migrants originaires d’autres pays africains. Pour sa part, le ministère de l’Intérieur espagnol a fait état de 15.435 arrivées de migrants (quelle que soit la nationalité) en Espagne et aux Baléares en 2023, contre 39.910 arrivées aux Canaries.

Lire aussi. Dakhla: interception d’une pirogue transportant 91 migrants irréguliers

Le rapport explique le nombre plus élevé de Marocains qui ont migré vers l’Espagne par le fait que le Royaume a restreint davantage l’accès au nord du pays aux migrants d’Afrique subsaharienne. Ils relèvent que les prix élevés sont liés en premier lieu aux mesures de sécurité plus strictes, mais aussi au fait que cette route est «plus sûre et offre une meilleure probabilité d’arriver avec réussite en Europe», selon la GI-TOC.

Ainsi, au cours des premiers mois de 2023, le prix de la traversée depuis le sud du Maroc vers les Canaries coûtait entre 1.500 et 3.000 euros, avant d’osciller entre 2.500 et 3.500 euros au cou cours de la seconde moitié de l’année, fait savoir le rapport. A noter que le prix final peut varier en fonction du point de départ ou du type d’embarcation (jusqu’à 12.000 euros pour un hors-bord), et peut même baisser pour les femmes et les enfants.