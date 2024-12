En raison de la sécheresse persistante, le volume des eaux souterraines a baissé au niveau de la plupart des nappes phréatiques du Maroc. Les détails en chiffres.

D’après les données de la plateforme d’informations sur l’eau MaaDialna, une baisse significative des eaux souterraines a été enregistrée au niveau des nappes phréatiques du Saiss, du Gharb, de Bousbaa, de Berrechid et du Souss pour la sixième année consécutive.

Malgré les bonnes pluies dont ont bénéficié les nappes phréatiques dans plusieurs régions du Royaume au cours des trois derniers mois, le changement climatique, la persistance de la sécheresse et l’enregistrement de faibles chutes de pluie et de neige tout au long de la dernière année hydrologique, ont eu un impact significatif: une baisse du niveau des ressources en eaux souterraines au Maroc.

D’après la même source, toutes les nappes ont connu une diminution du niveau d’eau. La baisse la plus importante a été enregistrée au niveau du Saïss (-5,80 mètres), du Gharb (-6,90 mètres), de Bousbaa (-6,80 mètres), de Berrechid (5,91 mètres) et du Souss (3,72 mètres).

Afin de surmonter cette situation, des efforts ont été déployés pour investir dans la réalisation de contrats de gestion des nappes phréatiques, et jusqu’à présent, plusieurs contrats ont été déjà signés, notamment ceux pour gérer les nappes de Souss et Al Haouz – Majat, Miski Boudhanib et Al Fayja. D’autres contrats sont prêts à être signés pour les nappes (Tarifa Manasra et Dardar Essaouira), tandis qu’un autre contrat est en cours de préparation.