Maroc-Chine: on en sait un peu plus sur la visite éclair de Xi Jiping au Maroc

La visite du Président chinois Xi Jinping au Maroc aura duré moins de 24heures, et posé de nombreuses interrogations. Accueilli par le Prince héritier et raccompagné par Aziz Akhannouch, ce passage éclair livre ses premières indiscrétions avec un communiqué publié par l’Agence de presse chinoise, Xinhua.

Il faut avant tout savoir qu’il ne s’agissait pas d’une visite d’Etat mais «d’une escale» effectuée par Xi Jinping de son retour du Brésil où il était présent dans le cadre du dernier G20. Selon Xinhua, l’agence de presse chinoise, Xi Jinping a réaffirmé l’engagement de son pays à continuer à travailler avec le Maroc. Un engagement qui devrait aller dans le sens de «se soutenir fermement sur les questions concernant leurs intérêts fondamentaux respectifs, et à promouvoir un plus grand développement du partenariat stratégique Chine-Maroc», écrit l’agence.

Des assurances exprimées par l’hôte de marque au Prince héritier Moulay El Hassan, accompagné du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Demandant au Prince héritier de transmettre ses salutations au Roi Mohammed VI, «le président a souligné que la Chine et le Maroc avaient connu un développement sain de leurs relations, avec une coopération pratique fructueuse et des échanges de plus en plus dynamiques dans divers domaines», fait savoir l’Agence.

Elle poursuit également pour affirmer que la Chine est prête à travailler avec le Maroc pour mettre en œuvre les résultats du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine et de la 10e conférence ministérielle du Forum sur la coopération Chine-Etats arabes, et œuvrer pour davantage de résultats dans la coopération pratique à travers divers domaines dans le cadre de la coopération autour de l’Initiative la Ceinture et la Route.

Toujours dans cet entretien, Xi Jinping a rappelé le soutien de l’Empire du Milieu aux efforts du Maroc dans la préservation de la sécurité et de la stabilité nationales, appelant les deux pays à élargir les échanges culturels et entre les peuples, afin de renforcer le soutien du public à leur amitié.

Un message auquel le Prince Moulay El Hassan aurait répondu en soulignant les liens bilatéraux au beau fixe. Xinhua indique que le Prince a remercié la Chine pour le soutien apporté au Maroc lors de la pandémie de COVID-19. «Notant que les deux pays avaient des positions similaires sur de nombreuses questions, il a déclaré que la partie marocaine était prête à travailler avec la Chine pour se soutenir mutuellement dans la préservation de la souveraineté nationale, de la sécurité et de la stabilité», peut-on lire.

L’Agence relate, en somme, un échange de bons procédés entre les deux parties, et un vœu mutuel à poursuivre le développement des relations bilatérales et le maintien des échanges de haut niveau, ainsi qu’un renforcement de la coopération dans d’autres domaines, notamment la culture.