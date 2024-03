Ce vendredi, les Lions de l’Atlas devront affronter les Palancas Negras de l’Angola dans le cadre d’un match amical prévu au Grand Stade d’Agadir. Il s’agit du premier rendez-vous de Walid Regragui et ses protégés après la mésaventure de la Coupe d’Afrique des Nations. Voici à quelle heure et sur quelles chaînes suivre cette rencontre.

Quelques semaines après la sortie prématurée de la sélection nationale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, les Lions de l’Atlas se sont rassemblés au Maroc en prévision de la trêve internationale du mois de mars.

المباراة الودية الأولى لمنتخبنا الوطني أمام منتخب أنغولا غدا بالملعب الكبير بأكادير The match takes place tomorrow against Angola 🇦🇴 See you at Grand Stadium Agadir 🏟️#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/7lEp8HKNi6 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) March 21, 2024

Pour ce stage, deux matchs amicaux attendent les protégés de Regragui. Le premier, contre l’Angola, se jouera ce soir à partir de 22h00 au Grand Stade d’Agadir. Et comme pour tous les matchs du “mountakhab”, c’est la chaîne nationale Arryadia qui s’occupera de sa diffusion.

Cette rencontre revêt un caractère particulier et sera suivie et décortiquée, au scalpel, par les supporters de l’EN. La raison? De prime abord, les nouvelles recrues qui feront, aujourd’hui, leur entrée, pour la première fois, sous les couleurs du Maroc.

Il s’agit, entre autres, de Brahim Diaz, Eliesse Ben Seghir et Youssef Lekhedim. Le premier, qui évolue au Real Madrid, est attendu depuis quelques mois déjà. Porteur de la double nationalité maroco-espagnole, Diaz a finalement opté pour défendre les couleurs du Maroc.

شكرا على دعمكم و حبكم! لن أدخر جهدا من أجل إسعادكم. القادم أحلى و ديما مغرب 🇲🇦 pic.twitter.com/pdMlnaV3t3 — Brahim (@Brahim) March 18, 2024

Ben Seghir (AS Monaco) et Lekhedim (Real Madrid U19), porteront également le maillot rouge et vert pour la première. Aussi, le retour de Sofiane Rahimi, ancien joueur du Raja de Casablanca, est lui aussi spécialement scruté par les milliers de fans des Lions de l’Atlas.

Et pour se « racheter » auprès des supporters amoureux du football marocain, Regragui concoctera sûrement une feuille de match intégrant ces nouveaux profils. Pour rappel, une deuxième rencontre amicale est prévue pour le onze national le 26 mars prochain, à la même heure et même place.