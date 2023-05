Le youtubeur jordanien Joe Hattab s’est retrouvé au coeur d’une polémique, après qu’il a consacré un reportage à la proximité culturelle entre le Maroc et l’Algérie.

Malgré la crise politique entre le Maroc et l’Algérie, les peuples des deux pays restent très proches au niveau culturel. C’est en somme le message qu’a voulu faire passer Joe Hattab, jeune youtubeur jordanien qui s’est rendu récemment en Algérie pour faire un reportage.

Une fois publié, ce dernier n’a cependant pas plu à tout le monde. La vidéo, axée sur la proximité culturelle avec le Maroc, a suscité une vive polémique en Algérie contraignant le youtubeur à la supprimer.

« Je présente les excuses à tous parce que la vidéo a été supprimée. L’objectif de cette vidéo était de montrer la fraternité, l’amour et le rapprochement (entre les peuples algérien et marocain, ndlr) et montrer les frontières des deux pays », explique Joe Hattab dans une story publiée sur son Instagram.

« Certaines personnes ont toutefois politisé la vidéo et quand j’ai vu qu’elle pouvait faire plus de mal que de bien, j’ai supprimé la vidéo », six heures seulement après sa publication, poursuit le youtubeur qui compte près de 12 millions d’abonnés.

Pour son reportage, Joe Hattab s’est rendu notamment à Tlemcen, dans nord de l’Algérie et à Maghnia. Dans cette dernière ville, située à une vingtaine de kilomètres de Oujda, le youtubeur a visité un marché qui propose plusieurs épices marocaines ou encore des tajines. La vidéo reprend également un extrait de la chanson « Khawa Khawa » (Frères, frères) de Reda Taliani et Baby Gang et montre les supporters du Raja de Casablanca chanter une de leur chanson sur la fraternité entre les deux peuples.

قام المؤثر الأردني @joe_hattab بحذف فيديو جديد له بعدما هاجمه عدد كبير من رواد مواقع التواصل في الجزائر لأنه يحمل « إساءة لتاريخ الجزائر » 🤯 الفيديو المحذوف👇🏽pic.twitter.com/IXL8aT2g34 — النّـــڅّاس  (@NA55AS) May 27, 2023

Mais certains internautes algériens n’ont pas apprécié son contenu. Ces derniers ont estimé que la vidéo devait se concentrer sur le tourisme algérien, plutôt que sur la « promotion de produits marocains commercialisés en Algérie ».

« Joe Hattab, nous vous considérions comme un jeune homme intelligent qui se baladait entre les pays afin de montrer les paysages, la culture et les coutumes des peuples et non pour s’engager dans des sujets politiques éloignés de votre contenu. En plus de cela, vous avez véhiculé de fausses informations sur l’histoire et les coutumes de l’Algérie. (…) Respectez vos limites ! », s’est emporté une internaute algérienne, entre autres.

فيديو على الحدود الجزائرية المغربية لليوتيوبر « جو حطاب » يثير جدلا في الجزائر #بي_بي_سي_ترندينغ pic.twitter.com/vUOQYG2fVN — BBC News عربي (@BBCArabic) May 29, 2023

« Merci à tous ceux qui ont compris l’objectif de la vidéo, de l’amour et de la fraternité. Les croyants sont tous frères », a souligné de son côté Joe Hattab dans sa story.