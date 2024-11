Quelque 200 millions de dirhams seront alloués en 2025 au renforcement de l’usage de l’amazigh dans les institutions publiques dans le but de consolider les acquis des années précédentes.

Selon des données présentées par le chef de la division des études et de la formation au ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration (MTNRA), Youssef Oubdi, lors de la deuxième Rencontre du cèdre de l’Atlas, tenue samedi à Azrou, cet investissement fait partie du programme gouvernemental relatif à la promotion de la langue amazighe au sein de l’administration et qui est doté d’un milliard de DH.

Oubdi a détaillé les différents axes de cette stratégie, des projets en cours aux perspectives d’avenir, mettant en lumière la volonté du gouvernement de faire du numérique un levier essentiel pour l’intégration et la diffusion de l’amazigh à travers notamment le programme gouvernemental 2021-2026 qui accorde une importance significative à la mise en œuvre effective de l’officialisation de l’amazighe.

Il s’agit, a-t-il précisé, d’améliorer l’accueil des usagers amazighophones, renforcer la présence de la langue dans les outils de communication et les services numériques des administrations, recruter les agents d’accueil et d’orientation maîtrisant l’amazighe, mettre en place de services téléphoniques en amazighe dans les centres d’appels et intégrer la langue dans les sites web officiels, les panneaux de signalisation et les supports de communication des transports publics.

Un effort particulier sera également porté sur la formation des fonctionnaires pour renforcer leurs compétences en communication en amazighe. Un programme de formation sera déployé, prévoyant des modules de lecture et d’écriture en tifinagh, d’apprentissage du vocabulaire administratif et juridique et de développement des compétences de communication professionnelle.

Lire aussi. Amazighe: le ministère offre une formation aux enseignants du privé

Ce programme sera mis en œuvre en collaboration avec l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) et d’autres institutions de formation spécialisées.

Le même responsable a également insisté sur l’importance de la collaboration avec les collectivités territoriales pour assurer une intégration harmonieuse de l’amazighe au niveau local. Un projet pilote sera lancé dans 40 collectivités territoriales pour tester et évaluer l’efficacité des différentes mesures prévues, avant un déploiement progressif à l’ensemble du territoire.

Concernant les réalisations déjà accomplies, Oubdi a évoqué le recrutement de 464 agents d’accueil, répartis dans différentes administrations, et la production de 3.000 panneaux de signalisation en amazigh pour cinq administrations pilotes.

Une étude est également en cours pour évaluer le niveau d’intégration de l’amazighe dans les sites web de 158 administrations publiques. Oubdi a mis l’accent, dans ce cadre, sur la dimension stratégique de l’intégration du numérique dans la promotion de l’amazighe, rappelant que la langue, longtemps cantonnée à l’oralité, a bénéficié de l’avènement du numérique pour se développer et se moderniser.

L’intégration de l’amazighe dans l’univers numérique est perçue ainsi comme un levier essentiel pour sa diffusion, sa standardisation et son ancrage dans la société marocaine.