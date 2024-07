Le ministre des Transports et de la Logistique, Mohamed Abdeljalil, a annoncé, mercredi à la Chambre des conseillers, l’enregistrement du passage d’environ 538.000 passagers via les ports marocains jusqu’au 15 juillet dans le cadre de l’opération « Marhaba 2024 », soit une augmentation de 4% par rapport à la même période de « Marhaba 2023 ».

Lors de sa présentation d’un exposé sur le « Bilan provisoire de l’opération Marhaba 2024 » devant la Commission de l’Intérieur, des Collectivités territoriales et des Infrastructures de base, M. Abdeljalil a souligné que le ministère continuera à travers l’ensemble de ses composantes, la mobilisation générale pour assurer que l’arrivée des membres de la communauté marocaine et leur passage par les points de transit se déroulent de manière optimale, en renforçant la coordination, l’échange d’informations et en anticipant les défis liés à la gestion des périodes de forte affluence en impliquant tous les acteurs concernés.

A l’instar des années précédentes, le Maroc devra enregistrer cette année un afflux important de membres de la diaspora marocaine venant visiter leur patrie, a fait savoir le ministre, soulignant que le ministère et les institutions sous sa tutelle ont redoublé d’efforts pour garantir une offre adéquate à même de répondre à la demande en termes de lignes de transport maritime, aérien et routier international, outre l’accompagnement des sociétés de transport impliquées dans l’opération Marhaba, en leur accordant les licences nécessaires.

Concernant les composantes de l’offre de transport maritime, M. Abdeljalil a fait savoir que le ministère a mobilisé un total de 29 navires, assurant 535 voyages hebdomadaires sur l’ensemble des lignes maritimes reliant les ports marocains et espagnols, français et italiens, avec une capacité hebdomadaire totale estimée à 487.000 passagers et 130.000 voitures.

En ce qui concerne le transport aérien, 52 compagnies aériennes ont été autorisées pour organiser 2.060 vols réguliers en moyenne par semaine reliant le Maroc à 135 aéroports internationaux dans 52 pays, en hausse de 15% par rapport à la période estivale de 2023, a expliqué le ministre.

En outre, il a révélé que Royal Air Maroc (RAM) a lancé un programme spécial pour la période estivale visant à soutenir son offre, améliorer ses programmes de vols et répondre à la demande accrue durant l’été, en mettant à disposition plus de 6,5 millions de sièges, soit une augmentation de 300.000 sièges par rapport à 2023, répartis sur 90 destinations à travers quatre continents.

Et de noter que la moitié de ces sièges sera dédiée à relier 11 aéroports marocains à 37 destinations européennes avec une moyenne de 671 vols hebdomadaires, précisant que la RAM devra assurer, à elle seule, environ un tiers des vols programmés, l’Europe constituant la principale destination des vols de la compagnie, suivie par l’Afrique, l’Amérique du Nord et le Moyen-Orient.

Une offre étoffée

En matière de transport routier international des passagers par autobus, M. Abdeljalil a souligné qu’une offre suffisante de services de transport a été mise en place, comprenant 75 compagnies de transport international, dont 35 compagnies marocaines exploitant 69 lignes de transport international de passagers, reliant la France, l’Espagne, l’Italie, la Belgique et les Pays-Bas au Maroc et assurant environ 288 voyages hebdomadaires, soit une capacité de 14.400 sièges.

M. Abdeljalil a relevé que l’Office national des chemins de fer (ONCF) a renforcé l’offre en programmant 48 trains par jour pour relier Tanger aux différentes villes du Royaume, ainsi que 38 trains pour relier l’Aéroport Mohammed V avec une fréquence d’un train par heure tout au long de la journée.

Il a rappelé que l’ONCF a lancé des offres tarifaires telles que la carte touristique « Yalla Maroc » qui offre des réductions de 30% sur tous les trajets pour un prix de 50 dirhams seulement, et le tarif familial « Yalla FAMILY » qui propose des réductions pour les familles, en plus d’une mobilisation totale comprenant l’augmentation du nombre d’équipes d’accueil et d’orientation dans les gares et à bord des trains, et le renforcement des canaux de vente pour faciliter l’achat des billets.

Par ailleurs, M. Abdeljalil a souligné que le retour des Marocains résidant à l’étranger dans leur pays constitue une opportunité pour beaucoup d’entre eux de régler leurs affaires administratives, précisant que les services du ministère œuvrent à accélérer le traitement des documents administratifs des membres des MRE en vue de réduire les délais.