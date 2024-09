Les Ethiopiens Mengasha et Ketema gagnent la 50e édition du marathon de Berlin © DR.

Les athlètes éthiopiens Milkesa Mengesha (messieurs) et Tigist Ketema (dames) ont remporté, dimanche, la 50e édition du marathon de Berlin.

En l’absence des deux légendes Kenenisa Bekele (42 ans) et Eliud Kipchoge (39 ans), ce sont un autre Éthiopien et un autre Kenyan qui ont volé la vedette. Au sprint, Milkesa Mengesha a devancé Cyprian Kotut. L’Éthiopien a pulvérisé son record personnel de deux minutes, et remporté la 50e édition du marathon de Berlin en 2h 03min 17sec. La troisième place a été remportée par l’Ethiopien Haymanot Alew.

Chez les dames, le suspense a été moins intense, puisque l’Ethiopienne Tigist Ketema s’est imposée en solitaire en 2h 16min 40sec, devançant ses compatriotes Mestawot Fikir et Bosena Mulatie. Elle succède à sa compatriote Tigist Assefa, victorieuse à Berlin en 2022 et 2023, mais absente pour cette édition 2024, trop proche des Jeux Olympiques de Paris.