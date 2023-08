Deux décès ont été enregistrés dans la ville de Ziguinchor, située dans le sud du Sénégal, lors des manifestations survenues lundi suite à l’emprisonnement du leader de Pastef, l’opposant Ousmane Sonko, a indiqué dans la soirée le Ministre de l’Intérieur Antoine Diome dans un communiqué.

» Le Ministre de l’Intérieur a été informé de la découverte de deux (2) corps sans vie de sexe masculin, ce lundi 31 juillet 2023, lors de manifestations à Ziguinchor « , lit-on dans ce communiqué, relayé par l’agence de presse sénégalaise (APS).

« Au nom du chef de l’Etat, le Ministre de l’Intérieur a présenté ses condoléances aux familles éplorées et aux proches des victimes », ajoute la même source.

» Le Ministre de l’Intérieur appelle les populations au calme et à la sérénité et les informe que toutes les dispositions sont prises pour préserver la paix et la tranquillité dans le pays « , poursuit le communiqué.

De violentes manifestations ont éclaté lundi à Ziguinchor, ville dont Ousmane Sonko est le maire. Cela fait suite au placement sous mandat de dépôt du leader de l’exparti Pastef les Patriotes, rapporte l’agence indiquant que « le calme était revenu dans la soirée » dans la ville .

Ousmane Sonko a été inculpé et écroué lundi pour divers crimes, dont l’appel à l’insurrection ayant provoqué des tueries justifiant la dissolution de son parti par le gouvernement.

Après l’inculpation de Sonko, le ministre de l’Intérieur Antoine Abdoulaye Félix Diome avait annoncé dans un précédent communiqué la dissolution de son parti, le Pastef, justifiant sa décision par ses appels « fréquents » à des « mouvements insurrectionnels » qui ont fait selon lui de nombreux morts en mars 2021 et juin 2023 et entraîné « des actes de saccage et de pillage de biens publics et privés »

L’opposant a été condamné le 1er juin à deux ans de prison ferme dans une affaire de moeurs, un verdict qui le rend inéligible, selon des juristes. Sa condamnation a engendré les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal, qui ont fait seize morts selon les autorités.