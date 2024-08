Des centaines de manifestants se sont réunis mercredi soir à Rabat et à Tanger en solidarité avec le peuple palestinien et pour dénoncer la mort du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, tué dans une frappe à Téhéran.

Devant le Parlement, environ un millier de personnes ont manifesté, brandissant des drapeaux palestiniens et scandant « Ismaïl Haniyeh part tranquille, la relève est là« , « Que Dieu ait pitié des martyrs » et « Le crime se fait avec la coopération américaine« .

BREAKING | A major demonstration now in Rabat in which the #Moroccan people express their salute to the soul of the martyr Ismail #Haniyeh and condemn the heinous crime of the Zionist entity and the forces of arrogance that support it. pic.twitter.com/UN7DwxiChW

— Aidarouss Ahmed Hirsi (@aidaroussahmed) July 31, 2024