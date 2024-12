Refusant de porter une veste aux couleurs LGBTQ+ pour défendre symboliquement cette cause, Noussair Mazraoui a obligé son club Manchester United à refuser la campagne Rainbow Laces adoptée par les autres clubs. Détails.

Actuellement, tous les clubs de Premier League affichent leur soutien à la cause LGBTQ+ dans le cadre de la campagne Rainbow Laces. Les joueurs des différents clubs portent dans ce sens des vestes aux couleurs de cette communauté à l’exception des Red Devils.

D’après The Athletic, Noussair Mazraoui serait à l’origine du boycott de Man U de prendre part à cette campagne. L’international marocain aurait ainsi refusé de porter ces vestes en raison de sa foi musulmane. La même source explique que le reste de l’équipe aurait refusé de la porter en solidarité avec leur nouveau coéquipier marocain.

Noussair Mazraoui told his Manchester United team-mates he was not prepared to wear the pro-LGBTQ+ walk-out jacket, citing his Muslim faith as the reason.

The team then decided that no players would wear the tracksuit at all, so that Mazraoui would not be the only one seen… pic.twitter.com/W5mD8kvpeN

