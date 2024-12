L’international marocain Noussair Mazraoui a été élu joueur du mois de novembre par les supporters de Manchester United, preuve de son ascension fulgurante au sein du club.

Et d’un pour Noussair Mazraoui. Manchester United a dévoilé ce mardi les résultats des votes pour le prix de meilleur joueur du mois de novembre, et pas moins de 55% des supporters ont voté pour Noussair Mazraoui. Le Lion de l’Atlas a devancé l’Ivoirien Amad Diallo avec (23%) et le Camerounais André Onana (21%).

Mazraoui a été titularisé lors des 5 matchs du mois tout en évoluant à différents postes: latéral droit, latéral gauche et milieu de de terrain. Et le Marocain a tout simplement assuré dans chaque rôle, mettant tout le monde d’accord sur sa polyvalence. Une qualité rare.

A man with nous in both defence and attack 🧠@NMazraoui97 is our star man for November 🌟#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 3, 2024

Manchester United est également revenu sur la trêve internationale où Mazraoui a disputé les rencontres avec les Lions de l’Atlas. “Mazraoui a connu une pause internationale fructueuse avec le Maroc, qu’il a aidé à battre le Gabon 5-1 et le Lesotho 7-0, avant de se mettre au travail sous la houlette d’Amorim”, lit-on sur le site officiel du club.

The only signing that i genuinely thank Ten hag for. Noussair Mazraoui this season 🎥 pic.twitter.com/d32SZaB8kF — 𝔅𝔞𝔫𝔡𝔦𝔱𝔬★ (@UtdBandito) November 30, 2024

Dans les rangs de Man U depuis l’été dernier, « Nous » fait preuve d’une grande régularité. Et Ruben Amorim, nouveau coach des Red Devils, ne tarit déjà pas d’éloges à son endroit.

“C’est un excellent joueur, car il comprend le jeu. Il sait comment attaquer, il est très technique, il est très bon en défense et il est très bon en un contre un”, a expliqué le technicien. Et d’ajouter que “c‘est un joueur moderne. Je pense qu’il est l’avenir de notre équipe. Quand on pense à lui, on se dit qu’on a besoin de plus de joueurs comme Nous qui peuvent contrôler le tempo, qui sont très, très bons et à l’aise avec le ballon.”