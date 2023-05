Il s’agit de Nassima Ait Benichou, une jeune marocaine qui est née et a grandi à Ifrane, où elle a fait ses études au Lycée Militaire avant d’intégrer la School of Business Administration (SBA) de l’Université Al Akhawayn, avec une bourse de mérite de la même Université.

« Avec un score de 197 sur 200 points, 2ème meilleur score au niveau mondial, Nassima a atteint un niveau exceptionnel, une grande fierté pour notre pays et une démonstration de la confiance que mérite la jeunesse marocaine dans sa capacité de rivaliser avec les meilleurs étudiants du monde et au niveau des meilleurs standards internationaux », a indiqué l’université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI) dans un communiqué.

« La performance exceptionnelle de Nassima témoigne sans aucun doute de sa maîtrise profonde de son programme d’études, mais également de son attitude et son engagement inébranlable », souligne-t-on de même source.

« Pour moi, cette réalisation est d’abord due à la qualité académique de la School of Business Administration, à la qualité de l’expérience à l’Université Al Akhawayn, à la contribution de tous les membres du corps professoral qui m’ont apportée leur soutien et leur assistance tout au long de mon parcours à l’AUI, ainsi qu’à mon expérience au sein du Center for Learning Excellence de l’Université », a commenté Nassima Ait Benichou.

Selon le communiqué « sa performance exceptionnelle vient en effet dans la continuité de la reconnaissance remarquable que l’Université Al Akhawayn a obtenue il y a quelques mois de la part de NECHE (New England Commission for Higher Education), l’agence américaine qui accrédite de prestigieuses universités américaines telles que Harvard, MIT, Yale et Brown ».

En effet, l’AUI s’est vu octroyer une accréditation NECHE pour 10 ans (la période maximale possible), sur la base de neuf standards – dont notamment la réussite de ses étudiants et la qualité de leur expérience à l’Université Al Akhawayn.

Lire aussi: Zineb Salma Bahri, diplômée de l’AUI, première étudiante marocaine lauréate de la bourse McCall MacBain

Il est à noter que Al khawayn est la seule université africaine à avoir décroché une accréditation NECHE, et la seule université non-américaine en Afrique à avoir obtenu une accréditation institutionnelle américaine.

Cité par le communiqué, le Président de l’Université Al Akhawayn, Amine Bensaid a indiqué, de son côté, que « la capacité de Nassima à se démarquer au niveau mondial revient tout d’abord à son travail acharné et son état d’esprit de ‘life-long learner’ s’inscrivant dans la persévérance sans relâche et dans l’amélioration continue, mais aussi dans la pédagogie et la générosité à travers le service de soutien qu’elle a offert (en tant que tuteur) à d’autres étudiants dans le Center of Learning Excellence – un centre de tutorat et de mentorat des étudiants par leurs pairs »

Bensaid a tenu à « féliciter chaleureusement tous les professeurs de la Business School de l’Université Al Akhawayn pour cet accomplissement de Nassima, mais également pour la performance de tous les étudiants sortants cette année, dont le score moyen au MFT a inscrit un nouveau record, en atteignant la meilleure moyenne dans l’histoire de l’Université Al Akhawayn, depuis qu’elle fait passer le MFT à ses étudiants de Business ».

L’examen MFT est un examen Américain standardisé conçu pour mesurer aux États-Unis et à l’international les connaissances dans leur discipline et la compréhension critique acquises par les étudiants en fin de cursus.

Ce test va au-delà de la mesure des connaissances factuelles, il aide à évaluer la capacité des étudiants à analyser et résoudre des problèmes, comprendre les relations et interpréter le contenu dans leur domaine d’études.