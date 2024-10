La position de la France au sujet de la question du Sahara est en train de faire bouger d’autres pays européens qui « commençaient à infléchir leurs choix”, a affirmé le président français, Emmanuel Macron.

Dans une interview accordée aux chaînes de télévision 2M et Medi1 TV, diffusée mercredi soir, Emmanuel Macron a souligné que pour la France, il s’agit « de s’engager résolument et diplomatiquement aux côtés du Maroc pour qu’en effet le présent et l’avenir des Provinces du Sud s’inscrivent dans la souveraineté marocaine« .

« C’est vraiment un mouvement important sur le plan diplomatique. Je le dis évidemment pour le Maroc, pour notre relation bilatérale, mais aussi pour toute la région« , a insisté le président français lors de cette interview, à l’occasion de la visite d’Etat qu’il a effectuée dans le Royaume à l’invitation du Roi.

« C’est pour cette raison que j’ai voulu le dire aussi au Parlement: c’est une décision que la France ne prend aucunement contre qui que ce soit, mais elle doit aider à une meilleure intégration régionale, à une meilleure stabilisation du Sahara, et partant, du Sahel« , a-t-il poursuivi.



Dans ce sens, le chef de l’Etat français a relevé que « toute cette région a besoin de la stabilité, de l’engagement, du sérieux, de la force et de la confiance« , rappelant, par la même, les investissements conséquents opérés par le Maroc sous l’impulsion du Roi Mohammed VI pour promouvoir le développement et la stabilité de cette région. « Je crois que les voisins en sont conscients« , a-t-il fait observer.

Lire aussi: Emmanuel Macron a quitté le Maroc au terme de sa visite d’Etat

Cette position de la France est aussi un engagement concret, en ce sens que l’Agence française de développement (AFD) et les entreprises françaises « ne vont pas simplement continuer d’investir, mais investiront plus fortement encore dans les Provinces du Sud dans des projets importants au bénéfice des populations« , a-t-il assuré.

Pour Emmanuel Macron, il s’agit également d’un « choix d’avenir » qui se matérialise par une multitude de projets importants portant sur divers domaines (dessalement, ports, aménagement des infrastructures, développement énergétique…).

Par ailleurs, le président français a tenu à s’arrêter sur « l’histoire singulière » du Royaume du Maroc et de la République française, tout en réitérant la communauté de destin liant les deux pays.

A ce propos, il s’est félicité du nombre important d’accords et de contrats, tant gouvernementaux que privés, conclus entre les deux pays à l’occasion de cette visite d’Etat, y compris les 22 accords signés lors de la cérémonie présidée par le Roi et lui-même, estimant que ces accords sont le témoignage d’une « confiance renouvelée« .

Macron a également mis en avant les atouts du Royaume en matière de développement et de production d’énergies renouvelables et le potentiel de coopération et d’investissement que ce secteur offre pour les deux pays. « Le Maroc est un des grands producteurs et sera encore plus un producteur mondial de renouvelables« , a-t-il affirmé, tout en soulignant la politique « volontariste » du Roi en matière de développement des énergies éolienne et solaire.

Lire aussi: Discours de Macron: le PJD très remonté après les propos du président français sur le Hamas

De l’avis du président français, le partenariat et la coopération dans ce domaine sont à même de « nous faire gagner réciproquement, c’est-à-dire faire du Maroc un grand partenaire de la décarbonation de notre économie et permettre de créer de la richesse et de la valeur » des deux côtés de la Méditerranée.

« Ce que je dis sur l’énergie, c’est bon des deux côtés. Et donc, oui, c’est un partenariat d’égal à égal parce qu’il permet de faire réussir le Maroc et de faire réussir la France. Et je crois aussi qu’il fait de nos deux pays des plateformes qui font rentrer vers deux continents et avec des stratégies très cohérentes« , a expliqué Emmanuel Macron.

Évoquant l’accueil chaleureux qui a lui a été réservé à son arrivée dans le Royaume par le Souverain, les membres de la famille royale et les habitants de la capitale et sa région, Macron a qualifié ces moments de « très touchants« .

« Être accueilli sur le sol marocain par le Roi avec sa famille était un geste qui m’a beaucoup touché, qui nous a beaucoup touchés avec mon épouse et les membres de ma délégation, et la forme d’évidence qu’il y avait dans ce moment« , a déclaré Emmanuel Macron avec émoi, soulignant que « ces moments étaient pour moi très touchants parce qu’ils étaient de cœur à cœur et de visage à visage »

Et de conclure: « On a construit beaucoup de choses pour en arriver là. Et en disant cela, je me dis, il y a une forme de spontanéité, d’élan qui dit l’évidence de notre relation. Mais après, il y a tout ce qu’on va continuer à faire pour l’entretenir.«