Le président français Emmanuel Macron effectuera du 28 au 30 octobre une visite d’État au Maroc sur invitation du Roi Mohammed VI, marquant ainsi une nouvelle étape dans les relations franco-marocaines. Quels sont les enjeux de cette visite? Yassine El Yattioui, secrétaire général de NejMaroc et expert en relations internationales, politiques institutionnelles, géopolitique et diplomatie, répond.

La visite d’Emmanuel Macron au Maroc fin octobre courant s’inscrit dans un contexte où les deux pays cherchent à renforcer leur coopération, notamment sur des projets économiques d’envergure. En 2023, la France a investi massivement au Maroc, avec plus de 8 milliards d’euros d’investissements directs à l’étranger (IDE), ce qui en fait le premier investisseur européen dans le Royaume. Ces investissements se concentrent principalement dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie et des technologies vertes.

L’un des projets phares sur la table sera probablement l’extension de la ligne à grande vitesse (LGV) entre Marrakech et Agadir. Le Maroc, qui a déjà un réseau de plus de 180 km de LGV, veut doubler cette capacité avec une extension vers le Sud. Ce projet, d’un coût estimé à 3,5 milliards d’euros, pourrait fortement impliquer des entreprises françaises comme Alstom, qui a déjà fourni les trains du réseau LGV marocain, et Bouygues, responsable de nombreux projets d’infrastructures au Maroc.

Les provinces du Sud, qui couvrent environ 15% du territoire marocain, sont également un axe stratégique de développement. Le Maroc y a investi plus de 80 milliards de dirhams (environ 7,4 milliards d’euros) dans des projets d’infrastructures, d’énergie et de transport pour intégrer cette région aux grandes routes commerciales vers l’Afrique. La France pourrait y jouer un rôle clé, notamment dans la création d’emplois via des projets industriels et d’infrastructures.

Par ailleurs, la coopération dans le secteur de l’énergie pourrait être un point central des discussions entre le roi Mohammed VI et Macron. Le Maroc, qui s’est fixé pour objectif de produire 52% de son électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2030, attire de nombreux investisseurs français dans les projets solaires et éoliens. L’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN) collabore avec des entreprises comme Engie et EDF dans plusieurs projets énergétiques, renforçant ainsi les partenariats bilatéraux dans ce domaine clé.

Lire aussi. Visite de Macron au Maroc: « Un grand moment pour fêter notre partenariat rénové » (sénateur français)

Le secteur touristique reste aussi crucial pour les relations entre la France et le Maroc. En 2023, environ 4,2 millions de touristes français ont visité le Maroc, représentant près de 30% du total des arrivées internationales. Ce chiffre démontre la forte affluence française dans le secteur touristique, qui génère des milliards de dirhams de revenus annuels pour l’économie marocaine. Les récentes campagnes touristiques mettent l’accent sur des destinations phares comme Marrakech, Casablanca et les régions désertiques du sud du pays, attirant toujours plus de visiteurs.

En ce qui concerne la communauté française au Maroc, elle reste la plus importante en Afrique, avec environ 53.000 membres en 2023. Cette communauté joue un rôle clé dans les secteurs de l’éducation, des affaires et de la culture. Plusieurs écoles françaises sont implantées au Maroc, contribuant à l’échange éducatif et culturel entre les deux nations. En outre, le Maroc accueille plus de 1.000 entreprises françaises qui emploient environ 100.000 personnes dans divers secteurs, de l’industrie au commerce, en passant par les services.

Ces chiffres montrent l’importance croissante de la coopération entre la France et le Maroc, qui va bien au-delà de simples échanges diplomatiques. La visite de Macron fin octobre sera une occasion de consolider ces partenariats stratégiques et de rassurer la communauté française sur place quant à la stabilité des relations bilatérales et aux opportunités futures.